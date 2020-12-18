快訊／猛按電鈴…屋主一開門遭「瘋狂刺殺」　兇嫌逃逸6天落網

▲板橋屋主遭持刀砍殺，兇嫌逃逸6天後落網。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德、陳以昇／新北報導

新北市板橋大觀路二段一間民宅13日晚間9點多發生破門刺殺案，51歲陳姓男屋主與人有毒品糾紛，遭嫌犯闖進家中猛刺數刀，送醫後從鬼門關前救回一命；警方循線追查，經多日追緝18日下午3時許已將兇嫌緝捕到案，詳細案情仍待偵訊後進一步釐清。

據悉，兇嫌晚間8點多到陳男住家按門鈴，待陳男母親開門後，立即衝入屋中，並持預藏水果刀朝陳男左肩、左臂猛刺。陳男妹妹、男友上前制止，但見陳男血流不止，為了救人率先報案，讓兇嫌趁隙逃跑。

嫌犯行兇時，陳男左肩、左臂中刀，鮮血直流，逃到家門口不支倒地，當場失去呼吸心跳。家屬報案後，將人扶到大馬路旁待援，引起路人側目，送醫時已經失去生命徵象，所幸搶救多時後救回性命。

警方組成專案小組偵辦，鎖定嫌犯蔡姓男子（44歲），並積極佈線追緝，經過運用親友策動之下，蔡男自知難逃法網，自行前往台北市信義分局六張犁派出所投案，專案小組接獲通後持拘票將蔡男拘提帶回。

據了解，此案為毒品買賣糾紛所引起，蔡男坦承犯案，全案訊後依照殺人未遂罪嫌送辦；而警方也在被害陳男也涉嫌販賣毒品，但因他目前還在加護病房中，將待身體狀況允許後依法偵辦。

▼警方在現場拉起封鎖線採證。（圖／記者陳以昇攝）

