260萬雪弗蘭跑車「失控式甩尾」　轉個彎撞爛路邊5輛汽、機車

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋民族路與館前東路口，13日日下午四時許程姓男子駕駛雪弗蘭跑車（Chevrolet CorvetteZ06）行經該處時，在左轉彎回正時疑似操作不當，突然失控撞向路旁的5輛汽、機車，造成跑車車頭凹陷、前保險桿受損嚴重，好險當時沒有路人經過，無人傷亡。

▲雪弗蘭跑車在板橋街頭過彎後突然失控衝撞路邊汽機車。（圖／記者陳豐德翻攝）

根據監視影像，駕駛雪弗蘭跑車的程姓男子（38歲）當時已經順利左轉彎，但就在回正後車頭卻突然右偏，隨即撞上路邊停放的2台汽車、3台機車，警方獲報到場對程男實施酒測，酒測值為0，整起車禍的肇因還有待警方進一步釐清。

有「平民超跑」之稱的Corvette Z06，搭載了一具擁有650匹最大馬力、89.87公斤米顛峰值扭力輸出的6.2升機械增壓V8汽油引擎，新車約260萬元就能入手，還有多款升級套件，讓駕駛可以自由改裝。

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▼雪弗蘭跑車車頭毀損嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）

