　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍模擬城市作戰「3小時攻佔目標」　軍事專家：警告台獨勢力

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

▲央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒央視《軍事紀實》節目10日罕見公佈，解放軍坦克模擬城市中作戰的演習畫面，據了解，參與本次攻防演練的是陸軍第76集團的野戰部隊，畫面播出後，外界認為是針對台灣方面而來。軍事專家宋忠平分析，大陸公佈演訓畫面的目的是警告台獨勢力。

從央視報導畫面來看，此次軍事演練的訓練場由人工建造，模擬真實城市造景。訓練場面積大，工廠、辦公樓等各類建築一應俱全。報導稱，演習中，代表解放軍的紅軍擁有230人與30輛坦克的優勢軍力，防守的藍軍只有70人與6台坦克，擁有地利優勢的藍軍，因火力與人力劣勢，3小時內遭紅軍攻佔。

▲▼央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

▲解放軍「模擬城市作戰」，有警告意味。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

針對央視釋出模擬城市作戰畫面，大陸媒體海峽導報也引述港媒《南華早報》昨17日報導，央視《軍事紀實》節目，展示大陸94A坦克和04型步兵戰車模擬城市戰影像，這些武器是為了在台灣複雜地形中戰鬥而設計。因為解放軍認為，一旦登陸，城市戰是無可避免的。

該報導稱，知名軍事評論員宋忠平表示，用坦克作為主力是現代街頭巷戰最常見的戰術之一，但陸方要全面控制台灣，還是要靠地面部隊與海軍陸戰隊；另外，他也表示，央視發佈這段影片主要是要警告台獨勢力。

台灣軍事資深媒體人亓樂義受訪則說，城市戰已經成為72集團軍近年重要的演練項目。他指出，45噸重的96A能在台灣滿是河川、山脈的複雜的地形中作戰，並與輕型04型步兵戰車配合。不過，想要「模擬台灣地勢並不容易，也沒人比台灣軍隊更熟悉台灣。」

ET快訊
快刪掉！Chrome內藏「28種惡意擴充」名單曝光
快訊／雪隧火燒車！隧道封閉　現場濃煙狂竄
快訊／猛按電鈴…屋主一開門遭「瘋狂刺殺」　兇嫌逃6天落網
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍模擬城市作戰「3小時攻佔目標」　軍事專家：警告台獨勢力

世界潛艦排名　美媒：10年後解放軍將超越美軍

渤海演習不斷　解放軍連三天執行軍事任務

爽約海上軍事會議？　解放軍駁：議題沒談攏美方就強壓與會

入列滿一周年！「山東艦」明年初發揮戰力...仍取決於新冠疫情

解放軍缺席中美海上軍事安全會議　陸：責任完全在美方

外國網友稱「中共擊落美軍機」　美媒：很難笑的陰謀論

吳子嘉分析中國奪東沙動機：怕美軍「離岸封鎖」　經濟全面垮台

日本學者預測「解放軍攻佔東沙島」　李正皓：中國吃定拜登懦弱

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

解放軍模擬城市作戰「3小時攻佔目標」　軍事專家：警告台獨勢力

世界潛艦排名　美媒：10年後解放軍將超越美軍

渤海演習不斷　解放軍連三天執行軍事任務

爽約海上軍事會議？　解放軍駁：議題沒談攏美方就強壓與會

入列滿一周年！「山東艦」明年初發揮戰力...仍取決於新冠疫情

解放軍缺席中美海上軍事安全會議　陸：責任完全在美方

外國網友稱「中共擊落美軍機」　美媒：很難笑的陰謀論

吳子嘉分析中國奪東沙動機：怕美軍「離岸封鎖」　經濟全面垮台

日本學者預測「解放軍攻佔東沙島」　李正皓：中國吃定拜登懦弱

閃紅燈左轉碰撞！騎士「肋骨斷13根」亡…女駕駛蹲路邊痛哭下場曝

早餐掛機車買個菜秒被偷！她火大靠北市場　意外釣出一顆爛西瓜

爬山近視度數暴增「350度→1100度」　竟是高山症藥物過敏！

台歌手參加中國饒舌比賽「脫口喊蔡英文」！　台下靜默…陸方開罰了

賴鴻誠轉戰樂天：現在可以大聲說不用怕對到朱育賢了

明泰科技攜手交通大學　領先入列5G專網國家隊

準備爭取3金融租稅優惠！　金管會主委：會尊重財政部

醫院健檢驚見老公！人妻「興奮巴蕊」糗大了：差點跪下　網狂歪樓

火箭轉播員怒吼「誰需要哈登？」　巴克利：七六人有他不會比較好

罷免王浩宇倒數1個月　總部推宣傳片催票「找回一個沒有宇的中壢」

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

軍武熱門新聞

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

被控爽約中美軍事會議！解放軍回應了

美媒：10年後解放軍潛艦將超越美軍

渤海演習不斷　陸連三天軍事任務

吳子嘉分析中國奪東沙動機：怕美軍離岸封鎖

「山東艦」入列一周年！新冠疫情影響戰力

缺席中美海上軍事安全會議　陸：責任在美

扯「管制藥物」想栽贓昏迷士兵？　軍方報告3度改口遭醫院打臉

日學者預測解放軍攻東沙　李正皓：吃定拜登

美媒警告：中國潛艦數量10年後「超越美國」

解放軍模擬城市作戰 專家：警告台獨

中國5萬大軍集結美加邊境　美《軍事時報》闢謠

解放軍擊落美軍機「烏龍信息戰」

入列周年　山東艦載機起降演訓

更多熱門

相關新聞

國台辦台美勾連圖解　批民進黨謀獨

國台辦台美勾連圖解　批民進黨謀獨

繼9月發布「九二共識」系列問答後，大陸國台辦近日又接連發布「台美勾連、注定失敗」系列答問圖解，繼續進行對台工作宣傳。11日上午公開的最後兩篇中，國台辦圖解稱，民進黨依美謀獨，只能成為「旗子」和「棄子」，且「中國主權和領土從未分割」，台灣不能參加主權國家的國際組織。

黃智賢：統一後台獨在家縫五星旗

黃智賢：統一後台獨在家縫五星旗

台獨頑固分子清單　陸委會重申反制

台獨頑固分子清單　陸委會重申反制

研擬陸媒在台規範　陸委會回應

研擬陸媒在台規範　陸委會回應

「台灣頑固份子」只有少數人　陸委會回應

「台灣頑固份子」只有少數人　陸委會回應

關鍵字：

央視模擬城市作戰台獨軍事宋忠平

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面