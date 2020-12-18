解放軍模擬城市作戰「3小時攻佔目標」　軍事專家：警告台獨勢力

▲央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒央視《軍事紀實》節目10日罕見公佈，解放軍坦克模擬城市中作戰的演習畫面，據了解，參與本次攻防演練的是陸軍第76集團的野戰部隊，畫面播出後，外界認為是針對台灣方面而來。軍事專家宋忠平分析，大陸公佈演訓畫面的目的是警告台獨勢力。

從央視報導畫面來看，此次軍事演練的訓練場由人工建造，模擬真實城市造景。訓練場面積大，工廠、辦公樓等各類建築一應俱全。報導稱，演習中，代表解放軍的紅軍擁有230人與30輛坦克的優勢軍力，防守的藍軍只有70人與6台坦克，擁有地利優勢的藍軍，因火力與人力劣勢，3小時內遭紅軍攻佔。

▲解放軍「模擬城市作戰」，有警告意味。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

針對央視釋出模擬城市作戰畫面，大陸媒體海峽導報也引述港媒《南華早報》昨17日報導，央視《軍事紀實》節目，展示大陸94A坦克和04型步兵戰車模擬城市戰影像，這些武器是為了在台灣複雜地形中戰鬥而設計。因為解放軍認為，一旦登陸，城市戰是無可避免的。

該報導稱，知名軍事評論員宋忠平表示，用坦克作為主力是現代街頭巷戰最常見的戰術之一，但陸方要全面控制台灣，還是要靠地面部隊與海軍陸戰隊；另外，他也表示，央視發佈這段影片主要是要警告台獨勢力。

台灣軍事資深媒體人亓樂義受訪則說，城市戰已經成為72集團軍近年重要的演練項目。他指出，45噸重的96A能在台灣滿是河川、山脈的複雜的地形中作戰，並與輕型04型步兵戰車配合。不過，想要「模擬台灣地勢並不容易，也沒人比台灣軍隊更熟悉台灣。」