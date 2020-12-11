國台辦連發「台美勾連」系列圖解　指民進黨謀獨終成棄子





▲國台辦發布「台美勾連、注定失敗」系列答問圖解。（圖／取自大陸國台辦官方微博）

記者陳政錄／台北報導

繼9月發布「九二共識」系列問答後，大陸國台辦近日又接連發布「台美勾連、注定失敗」系列答問圖解，繼續進行對台工作宣傳。11日上午公開的最後兩篇中，國台辦圖解稱，民進黨依美謀獨，只能成為「旗子」和「棄子」，且「中國主權和領土從未分割」，台灣不能參加主權國家的國際組織。

大陸國台辦自9日起，一連3天在官方微博上發布該系列答問圖解，到今日共5則，內容涵蓋中美三個聯合公報、美國「借台灣問題干涉中國內政」、美對台軍售、台灣依美謀獨、國際組織參與等。

▲大陸國台辦9、10日發表的前3篇系列答問圖解。（圖／取自大陸國台辦官方微博）

圖解一一列舉中美聯合公報承諾的「一中原則」，以及先總統蔣中正退守台灣、中美建交、聯合國《武器貿易公約》，和1971年10月25日聯合國決議內容等歷史內容，強調台灣若勾結美國，爭取獨立或國際空間注定失敗。

11日刊出的最後兩篇中，圖解首先稱，陸方願以最大誠意爭取兩岸和平統一的前景，但「絕不承諾放棄使用武力」，保持採取一切必要措施的選項，是因為絕不允許外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子分裂中國的活動。

國台辦圖解稱，任何人不要質疑我們維護國家主權和領土完整的決心、意志和能力。圖解還說，美國反華勢力打台灣牌，謀的是自身利益與霸權，民進黨若干願充當工具，終會淪為棄子。

圖解第五篇則以「為什麼台灣沒有資格參加聯合國及其他主權國家才能參加的國際組織？」為題，引述聯合國大會通過2758號決議，強調中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，認為「中國台灣地區作為中國一部分，無權參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。」

國台辦指出，民進黨的外交突破技倆，製造一中一台、兩個中國事件，目的是挑戰國際上的一中原則，只會讓台灣民眾的利益、形象受損。

▲對於國台辦的系列圖解，陸委會副主委兼發言人邱垂正也做出回應。（圖／記者陳政錄攝）

對於國台辦連續數日發布「台美勾連、註定失敗」系列答問圖解，陸委會發言人邱垂正嚴正回應稱，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。

他說，台灣向美方等國採購軍備，是為捍衛國家主權安全、維護台海和平及民眾福祉。至於中共不放棄對台使用武力、破壞台海現狀、製造區域情勢緊張，「我們要再次呼籲對岸要理性克制，切勿挑釁生事、也不要一再混淆視聽，製造兩岸的對立。」

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