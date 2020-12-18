美魔女王妃「龐克頭」慶生宴亮相超驚悚　遭狠批：像被6歲童惡搞

▲摩納哥夏琳親王妃減龐克頭，遭狠批像是被6歲兒女惡搞。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）襲捲全球，由於疫情愈趨嚴重，民眾待在家中的時間相對增加，自然就會想要嘗試與以往不同的新造型。然而，原本有一頭亮麗金髮、形象溫柔婉約的摩納哥夏琳親王妃（Charlene, Princess of Monaco），卻在耶誕節前大膽削掉大半邊的金髮，以龐克頭亮相，卻也被時尚專家罵慘了！

根據英媒《每日郵報》（Daily Mail），今年42歲的夏琳原本有一頭傲人的亮麗金髮，每次出席正式場合總是令人驚艷，然而在近期公開的為6歲龍鳳胎慶生的相片中，卻發現早已剃光左半側頭髮，頭皮清晰可見，剩下的部分則是挑染成金褐色，剪成波濤洶湧的龐克風格，讓人幾乎認不出來。

▲摩納哥夏琳親王妃為6歲龍鳳胎兒女慶生。（圖／路透社）

雖然可以推測此次夏琳想一反以往高貴淑女形象，賦予自己一個新的印象，然而如此重塑形象卻讓髮型設計師痛批，「簡直糟透了！」

位於英國埃塞克斯郡濱海紹森德（Southend-on-Sea）的髮廊JellyFish LOS經營者艾倫（Brad Allen）毒舌痛批，夏琳的龐克頭髮型看起來宛如慘遭6歲龍鳳胎惡搞，「夏琳的大轉型令我感到驚訝，簡直是糟透了！她染了一頭骯髒且粗糙的金褐色頭髮，看起來死氣沉沉，不適合她的小臉與細膩深刻的五官，如此刺眼的髮型根本不適合她，反而沒加分效果。」

艾倫分析，他能理解人們想要在疫情期間做出一番嘗試、轉換心情，但建議千萬別像夏琳一樣大張旗鼓削減頭髮，「這樣是非常可怕的！」

▲夏琳親王妃與摩納哥親王阿爾貝二世。（圖／達志影像）

據悉，夏琳生於羅德西亞，是前南非奧運會游泳女子選手，在2000年夏季奧運女子4×100米混合泳接力的隊員之一，在決賽奪得第5名，同年於摩納哥舉辦游泳比賽中認識摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II），2006年開始同居，2011年7月舉行婚禮。

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