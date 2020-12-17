屏東一代人回憶！「廣東路熊電」限時回歸2天　旅客朝聖塞爆

▲「廣東路熊電」17、18日限時回歸，旅客朝聖塞爆。（圖／翻攝自臉書社團《屏東吃喝玩樂》）

網搜小組／趙蔡州報導

屏東縣政府配合廟宮活動，17日及18日舉辦限時「懷舊商展」活動，活動第1天就被居民及旅客朝聖擠爆，整條馬路幾乎塞到沒有行車的空間，讓不少在地網友感嘆「小時候的盛況回來了」、「超懷念的，以前最喜歡跟家人去逛。」

屏東市早年居民在晚餐後，可能會相約到「廣東路商展（台語：熊電）」散步，不過自縣政府因為交通等多項因素，將大多數的商家移置瑞光夜市後，「廣東路商展」才徹底成為當地人的回憶。

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屏東政府17日及18日舉辦「懷舊商展」，活動第1天現場就出現人山人海的盛況，許多居民及旅客紛紛拍照打卡，還有人在臉書留言「整條廣東路都塞爆了，我明天上班可以遲到了，我會說，在廣東路塞車了，哈哈。」

▲網友分享廣東路懷舊商展盛況。（圖／翻攝自臉書社團《屏東吃喝玩樂》）

其他網友也表示，「好懷念哦，國小時，最喜歡被媽媽帶著去逛熊電了」、「兒時的商展記憶，又重現江湖了」、「以前最喜歡在這挖寶了」、「光看照片就有回到小時候的感覺」、「人真的好多啊，排隊排死了」。不過也有人說「太多人，但攤子不多，有點失望」、「多是吃的，比較可惜」、「跟當年比，規模還是小了一點。」

據悉，「熊電」是日文「商展」的台式發音，原指攤販固定擺攤的市集，可以在裡面找到各式各樣的商品，不過隨時代改變，商品逐漸以食物為主，賣東西為輔，幾乎與現今夜市一樣，也因此越來越少人會使用「商展」這個詞。