逛夜市驚見「香菜奶蓋」！她點3分糖曝試喝心得　回甘笑了：有欸

▲原PO貼出香菜奶蓋試喝心得。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

香菜是個會引發「食物宗教戰爭」的食材，但仍有很多業者當作噱頭，製作出洋芋片、巧克力香菜口味。就有女網友逛夜市的時候，看到飲料店賣「香菜奶蓋」，「之前來逛夜市就有看到了～今天決定來喝一波啦～～～」並在《Dcard》貼出試喝心得，「真！的！有！香！菜！味！」，貼文引發一陣熱論。

這位女網友在《Dcard》貼文「香菜奶蓋」，說她先前逛夜市就有看到這個飲品，就決定要喝一波，「點的時候有先問茶底～說是綠茶～～」本來想點無糖，但店員提醒無糖的香菜味會比較重，大多數的人都點正常糖，於是原PO就選擇3分糖。

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▲香菜奶蓋一杯55元。（圖／翻攝自Dcard）

試喝的時候，原PO先評奶蓋「先喝一口奶蓋，嗯～是我喜歡的鹹奶蓋，我覺得可以」，接著就是本體「再喝一口茶底，嗯～綠茶味，然後，真！的！有！香！菜！味！」她透露，喝起來就是淡淡的香菜味搭綠茶，「味道還可以接受啦～」並忍不住笑說「喝下去之後，一般的茶是回甘，它是回香菜味。」

貼文一出，許多網友都驚呆，「不討厭香菜，但這什麼邪教中的邪教」、「喜歡香菜，但這個真的不行」、「我快吐了……香菜給我消失在這世界上」、「雖然是香菜控，但是要我用喝的覺得不行」、「你是在地獄發的嗎」、「卡等超商超市香菜季。」