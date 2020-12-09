CP值最高夜市？網友狂推「這家」：美食便宜又大碗

▲網友在PTT分享最愛夜市，調出一堆網友熱情回應。（示意圖／記者游芳男攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣夜市聞名全球，近日有網友在《批踢踢實業坊》發文，分享自己最愛新北市三重區三和夜市和台北市信義安和捷運站附近的通化夜市，並列出夜市內的必買美食，直呼三和夜市CP值爆表，釣出不少網友回應最喜歡的夜市。

原PO以「最喜歡的夜市」為題，表示自己某天假日早起衝三重，「中午吃完虱目魚飯就進入了一個很尷尬的時間，記得去年逛三和夜市印象很好，於是就在三重從中午12點繞到下午5點，三和夜市如果不是在三重，真的直接成為我的Top 1！」

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▲原PO狂讚三和夜市的金桔檸檬。（圖／記者陳以昇攝）



原PO開心分享自己買了脆腸、米血、雞冠、甜不辣、年糕、豆乾、腰花，只要價115元，實在太佛，又到一旁買杯金桔檸檬，點評「那裡的店員姊姊真的好熱情好可愛，過了一年再來還是一樣可愛，真的會讓人想下次再去跟他買」，接著他到公園旁買5塊錢的包子，狂讚便宜又好吃，最後買了心心念念的8個25元小饅頭當隔天早餐。

至於同樣備受稱讚的通化夜市，原PO點名每次去都必吃雞肉飯及涼拌青木瓜、超大芋圓豆花、鹹水雞，不過他認為若論CP值來說，三和夜市完勝。

▲三和夜市。（圖／記者陳以昇攝）



文章一出立刻在PTT掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己最愛的夜市，饒河夜市、南機場夜市、景美夜市等都榜上有名，「我也喜歡三和」、「萬華廣州街夜市讚讚」、「我最愛南機場夜市～～～但好久沒去了QQ」、「景美夜市」、「常去三和跟板橋湳雅，三和天狗神社紅茶鮮奶半糖超好喝」、「饒河夜市南波萬！」、「饒河+南機場，各有優點，都很棒」、「如果主題是吃的，一定首推南機場！」、「寧夏夜市」、「廣州跟南機場！」、「中原夜市！」「我也愛三和YA4」、「我家附近的小夜市，甚麼都好ㄘ」、「士林夜市 很常逛 雷的基本都避開了」。