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興大研發「全方位植物內生菌型生物刺激素」　榮獲國家新創獎

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▲▼ 興大研發「全方位植物內生菌型生物刺激素」　榮獲國家新創獎 。（圖／中興大學提供）

▲使用「全方位植物內生菌型生物刺激素」之效果。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

第十七屆國家新創獎日前頒獎，中興大學由生命科學院副院長黃介辰所帶領的研究團隊，包括生命科學系副教授黃皓瑄以及食品暨應用生物科技學系特聘教授蔣恩沛，以「全方位植物內生菌型生物刺激素」贏得本屆國家新創獎肯定。

中興大學指出，該研究團隊為開啟台灣植物內生菌研究的先驅團隊，多年來在農委會及科技部的經費支持下，自各種植物中篩選植物內生菌，並逐一接種植物探討其能賦予植物之功能及解析分子機轉。

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▲▼ 興大研發「全方位植物內生菌型生物刺激素」　榮獲國家新創獎 。（圖／中興大學提供）

▲使用「全方位植物內生菌型生物刺激素」之效果。（圖／中興大學提供）

研究團隊掌控能調控促進植物生長，及同時提升抗生物性逆境（植物病原菌）及非生物性逆境（乾旱、鹽害）之內生菌，及其調節植物生長之特殊代謝物質。加上透過該團隊的合成生物學及代謝工程技術建構之細胞工廠，大量生產特定代謝物質，以結合各種菌劑及代謝物，組成更強而有效率之「全方位植物內生菌型生物刺激素」。

中興大學說，此項新興農業技術因能在植物體中直接調控植物營養吸收及代謝，改善作物品質，具能取代當前基改作物之潛能。可應用於提升經濟作物在面對氣候變遷中抵抗逆境，確保糧食安全，提升農業技術力，厚植農業國際競爭力。

▲▼ 興大研發「全方位植物內生菌型生物刺激素」　榮獲國家新創獎 。（圖／中興大學提供）

▲興大研究團隊榮獲國家新創獎。（圖／中興大學提供）

研究團隊提到，目前「植物生物刺激素」在全球市場已成眾所關注的產品類型，一般定義為包括活性物質及微生物，施用於植物及其根系以刺激植物自然生理反應，提升植物營養吸收效率及對生物及非生物性逆境之耐受性，因其特性較難歸屬於傳統農業的肥料範疇，在法規上美國現以農藥法管理，歐洲則以肥料法管理，台灣則因產品處於萌芽階段而目前尚無規範可循。

依Markets & Markets報告，預估2022年全球市場規模將可達32.9億美元，尤其亞太市場預估是使用增長最快的市場，未來發展潛力無可限量，此次獲獎再次肯定興大在農業科技領域之貢獻。

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