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全台規模最大聖誕手工薑餅城登場　大江「一星衣益」義賣助弱勢

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▲全台規模最大聖誕薑餅城大江登場。（圖／大江提供）

▲全台規模最大聖誕手工薑餅城，中壢大江登場。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歡慶聖誕做公益！中壢大江購物中心於18日起舉辦為期3天的「一星衣益」義賣活動，號召館內280家品牌廠商共襄盛舉，並集結1000件、愛心公益價一折起的全新義賣商品。為吸引民眾熱絡參與，今年特別打造全台規模最大、棟數最多的聖誕手工薑餅城，19日舉行「愛綻放」燈光秀後，開放免費參觀，還有機會獲得國內旅遊兌換券。▲全台規模最大聖誕薑餅城大江登場。（圖／大江提供）

▲全台規模最大聖誕手工薑餅城登場，大江同步舉辦「一星衣益」義賣助弱勢。（圖／記者楊淑媛攝）

中壢大江17日並邀請市府社會局、仁友愛心家園等相關人士，舉行說明會指出，「一星衣益」義賣活動今年是第4年舉辦，預計義賣目標100萬悉數捐給「仁友」興建家園；而這座全台規模最大、棟數最多的聖誕手工薑餅城，城內有88棟繽紛造型、獨一無二的薑餅屋，是由大江內部團隊規劃設計，並跨界邀請專業的烘焙業者及啟英高中餐飲科師生，共同完成，即日起開放參觀至12月27日。▲全台規模最大聖誕薑餅城大江登場。（圖／大江提供）

▲聖誕手工薑餅城內有88棟繽紛造型、獨一無二的薑餅屋。（圖／大江提供）

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：這座薑餅城以商場自家門牌命名為「第501號的愛 Love City」，以歐洲特色街道為藍圖，主景為高約100公分的薑餅城堡，並運用上千件的裝飾配件，佈置成充滿異國風情的雪景街道，每棟還會從屋內透出微微溫暖的燈光，各處藏有趣味別緻的彩蛋包括：微型擬真造型發光路燈、模型小汽車、各式人物造景等，有如歐洲版的小人國世界，除了視覺饗宴，還有一輛會發出「嘟-嘟-」聲響且冒出白煙的蒸氣小火車，繞行著薑餅城四周，勢必成為全台網美拍照打卡熱門景點。▲全台規模最大聖誕薑餅城大江登場。（圖／大江提供）

▲聖誕手工薑餅城內有還有一輛會發出「嘟-嘟-」聲響且冒出白煙的蒸氣小火車。（圖／大江提供）

包括adidas、Nike、SBC星橋國際影城、STUDIO A晶實科技等12家品牌，也慷慨解囊認養薑餅屋，並一起加入「一星衣益」的行列，為「仁友愛心家園」籌募興建家園經費盡心力，19日舉辦「愛綻放」聖誕薑餅城燈光秀，還有精彩的表演活動，當天民眾有機會可以用公益價一折起的優惠購買聖誕禮物，還能欣賞全台規模最大的薑餅城歡慶佳節、迎接新的一年。

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關鍵字：

全台規模最大聖誕手工薑餅城中壢大江一星衣益

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