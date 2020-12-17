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德媒抓到泰王隔空治國　爽躺度假飯店！傳百封「聖旨」遠端理政

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▲▼泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／路透）

▲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）被德媒爆料，在德國境內發出政令已違反國際法。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功為躲避新冠疫情旅居德國，引發社運人士強烈抗議他「隔空治國」。據德媒報導，瓦吉拉隆功在德國滑雪勝地度假的同時，已寄出將近100封信，包含祝賀希臘總統當選、任命新的將軍等，被認為違反國際法。德國議會先前也曾表示，若泰王在德國境內做出任何政令，當局便有權將他驅逐。

根據德國公共廣播公司（WDR）與《南德意志報》報導，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）以私人身份入境德國，卻在逗留期間內處理國家事務，這樣「隔空治國」的行為，可能已觸犯國際法中的領土主權原則。部分批評人士敦促德國政府宣布泰王為被禁止入境、停留的「不受歡迎者」，並向他徵收30億歐元（約新台幣1035億元）的遺產稅。

《泰晤士報》一份調查報導指出，瓦吉拉隆功過去18個月內已寄出將近100封的信件，大部分寄件地點是在下榻的聖內比遲大飯店（Grand Hotel Sonnenbichl），內容包含祝賀希臘總統當選、任命幾位新將軍、禁止胞姊烏汶叻公主（Princess Ubolratana Rajakanya）參選總理、遴選財政部長以及處決一名罪犯等。

不過，泰國駐柏林大使館則尚未對此作出回應。根據德國聯邦議院（Bundestag）調查，瓦吉拉隆功是泰國領導人，因外交豁免權而無法被起訴，導致德國僅能將其列為「不受歡迎者」（persona non grata），只要泰王在德國境內做出任何政令，當局就有權將他驅逐出境。

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