　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BioFit健身房無預警歇業1200人受害　消保官籲消費者一招自保

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼BioFit無預警歇業，消保官發布消費警訊。（圖／翻攝臉書）

▲BioFit無預警歇業，消保官發布消費警訊。（圖／翻攝臉書，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

民眾上健身房健身，沒想到卻遇上業者無預警歇業，已使用信用卡刷卡購買課程一夕之間泡湯。對此，台北市政府法務局提醒消費者，可向發卡銀行申請爭議款；非刷卡購課者則可向法院聲請核發支付命令或採訴訟程序求償，以保障權益，並發布消費警訊提醒消費者。

法務局指出，牛番茄公司主打智慧健身經營BioFit健身房，於台北市及桃園市共開設4間健身房，不過所有分店皆於12月1日起無預警歇業，4間分店受害消費者共1000至1200人，受害金額約新台幣2000萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法務局已於12月14日進行行政調查，牛番茄公司登記負責人表示已於9月間辭任，公司現無公告任何退款方案，故發布消費警訊提醒消費者，若以刷卡方式購課者，可向發卡銀行申請爭議款，請求返還業者未履行課程殘值；非刷卡購課者，則可向法院聲請核發支付命令（詳參司法院全球資訊網/業務總覽/民事/支付命令，及便民服務/書狀範例/非訟/非訟支付命令），或採訴訟程序求償。

法務局進一步說明，因本案消費者多透過信用卡向BioFit健身房購買課程，業者現已無法繼續提供服務，按信用卡定型化契約範本規定，持卡人可向信用卡發卡銀行申請爭議帳，請求退還課程剩餘殘值。另提醒消費者，爭議款申請除有申請期限外，於申請過程中，金融機構可能要求提供交易契約書、課程剩餘堂數及殘值證明文件等，資料詳備度可能影響申請結果。

法務局提醒，消費者如有任何涉及本案之消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812或1028詢問，台北市政府法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。

▲▼BioFit無預警歇業，消保官發布消費警訊。（圖／翻攝臉書）

ET快訊
關鍵畫面！男牽女童出KTV猥褻　遭家屬私刑打死
快訊／利率連3凍！央行上修今年經濟成長率至2.58％　估明年
中橫失蹤男「來來去去」　河床置20包乾糧都不見
蔡琳第二段婚姻又離了！　斷開6年高梓淇
快訊／槽車撞工程車起火！　1人燒成焦屍現場有斷肢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒一天吃21公克鎘米就超標！衛福部搞烏龍　次長竟稱可吃2.5公斤

俄芭蕾舞團染疫擴大！餘44名成員「旅館就地隔離」與一般旅客分層

腦麻生命小鬥士參與大隊接力　全校喊加油！師生家長動容

耶誕樹挨批像「罐頭塔」　桃園山城紅花節急修正

3車超市門口追撞「慘成藍莓夾心」　桃園妹神改編：請支援輸贏

收銀員坐著被客訴！身掛牌子「我受傷請見諒」...醫師怒：社會忘了體諒

屏東專屬包廂「K歌之夜」　邀民眾一起嗨唱跨年

俄舞團演出取消無保險「慘賠千萬」！主辦單位：不後悔自費採檢

坐車選座位「走道vs靠窗？」釣出八字真理　內行曝：長短程決定

南迴鐵路電氣化12/20通車！高雄到花蓮省39分鐘　林佳龍試乘普悠瑪

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

幼兒一天吃21公克鎘米就超標！衛福部搞烏龍　次長竟稱可吃2.5公斤

俄芭蕾舞團染疫擴大！餘44名成員「旅館就地隔離」與一般旅客分層

腦麻生命小鬥士參與大隊接力　全校喊加油！師生家長動容

耶誕樹挨批像「罐頭塔」　桃園山城紅花節急修正

3車超市門口追撞「慘成藍莓夾心」　桃園妹神改編：請支援輸贏

收銀員坐著被客訴！身掛牌子「我受傷請見諒」...醫師怒：社會忘了體諒

屏東專屬包廂「K歌之夜」　邀民眾一起嗨唱跨年

俄舞團演出取消無保險「慘賠千萬」！主辦單位：不後悔自費採檢

坐車選座位「走道vs靠窗？」釣出八字真理　內行曝：長短程決定

南迴鐵路電氣化12/20通車！高雄到花蓮省39分鐘　林佳龍試乘普悠瑪

快輸入這三組關鍵字！LINE聖誕特效登場　虛擬人像也有聖誕造型

黃子哲轟政府打壓蘇偉碩：台灣將會成為「查水表共和國」！

台南台61線槽車翻覆起火　工程人員燒成焦屍！現場驚見斷肢

添好運12/19插旗台中麗寶Outlet　首創搭摩天輪可以吃港點　

迎冬至！促銷桃園好米送限量米蛋糕　還有搓湯圓競賽等好康

暖冬「海底人蔘」減收三成　大斤兩烏魚子炙手可熱

保育觀念抬頭！台東受傷領角鴞救治後康復　都蘭山野放

南韓又申遺成功！佛教「燃燈會」成非物質文化遺產　強調和解包容

「江翠王」區域推6字頭水岸宅　邀豪宅推手打造「新北大直」

貪玩歐告開「美顏模式」撲粉＋亮眼！　媽崩潰：前一天才洗澡

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

女友沒安全感！他交出帳密...隔天開FB傻了

擊垮Pornhub「紐時記者」　下一步盯XVideos

俄舞團全員情緒低落：想快離開台北

今晨12.7℃平入冬最低溫　強風、大雨特報齊發

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

高中生霸凌扒頭「眼鏡斷兩截」！真相神轉

西門蘿莉塔PTT詳列7條件徵公　超反差內心曝光

跨年有機會10度↓　「可能是入冬最強一波冷空氣」

芭蕾舞新增確診！主辦全額退票

莫斯科染疫舞團　曾到便利店買日用品

《還願》重上市　陸網湧入抵制又下架

2021星座「健康運勢」大公開！這4種人要管好下半身

更多熱門

相關新聞

人妻健身房內被襲胸！色狼教練辯：妳也可以摸我

人妻健身房內被襲胸！色狼教練辯：妳也可以摸我

深圳一名漂亮人妻近日在健身房鍛鍊時，被男教練以放鬆胸肌為由囂張襲胸。她立馬作出反應，怒斥色狼並報案。但沒想到，男教練竟然當場扯開自己的上衣，抓起她的手便說，「妳也可以摸我的胸啊！」

「管委會大樓vs一般公寓」怎選　網推這種

「管委會大樓vs一般公寓」怎選　網推這種

MIU MIU標錯價後「是否出貨」成焦點

MIU MIU標錯價後「是否出貨」成焦點

趕針灸拒推銷！教練神回1句　網看傻

趕針灸拒推銷！教練神回1句　網看傻

國賓影城進駐彰化！50年郵局喊拆…最快年底動工

國賓影城進駐彰化！50年郵局喊拆…最快年底動工

關鍵字：

消保官健身房BioFit

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

林莎遭拍床照　超兇畫面瘋傳！

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面