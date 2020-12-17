BioFit健身房無預警歇業1200人受害　消保官籲消費者一招自保

▲BioFit無預警歇業，消保官發布消費警訊。（圖／翻攝臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

民眾上健身房健身，沒想到卻遇上業者無預警歇業，已使用信用卡刷卡購買課程一夕之間泡湯。對此，台北市政府法務局提醒消費者，可向發卡銀行申請爭議款；非刷卡購課者則可向法院聲請核發支付命令或採訴訟程序求償，以保障權益，並發布消費警訊提醒消費者。

法務局指出，牛番茄公司主打智慧健身經營BioFit健身房，於台北市及桃園市共開設4間健身房，不過所有分店皆於12月1日起無預警歇業，4間分店受害消費者共1000至1200人，受害金額約新台幣2000萬元。

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法務局已於12月14日進行行政調查，牛番茄公司登記負責人表示已於9月間辭任，公司現無公告任何退款方案，故發布消費警訊提醒消費者，若以刷卡方式購課者，可向發卡銀行申請爭議款，請求返還業者未履行課程殘值；非刷卡購課者，則可向法院聲請核發支付命令（詳參司法院全球資訊網/業務總覽/民事/支付命令，及便民服務/書狀範例/非訟/非訟支付命令），或採訴訟程序求償。

法務局進一步說明，因本案消費者多透過信用卡向BioFit健身房購買課程，業者現已無法繼續提供服務，按信用卡定型化契約範本規定，持卡人可向信用卡發卡銀行申請爭議帳，請求退還課程剩餘殘值。另提醒消費者，爭議款申請除有申請期限外，於申請過程中，金融機構可能要求提供交易契約書、課程剩餘堂數及殘值證明文件等，資料詳備度可能影響申請結果。

法務局提醒，消費者如有任何涉及本案之消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812或1028詢問，台北市政府法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。