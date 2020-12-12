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婆婆、媳婦一起「幫公公服務」！為上床順序決裂…12萬人聽原因傻了

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▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲婆婆與媳婦一起服侍公公，為了侍寢權發生爭執。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

婚姻應該象徵對彼此的忠誠。不過，大陸湖北丹口發生一件離譜的亂倫事件，婆婆與媳婦一同服侍公公，甚至還為此鬧了不愉快，全家都被抓到警局裡，原因曝光後，讓12萬人看傻眼。

綜合陸媒報導，33歲的劉姓女子7年前嫁給江姓男子，婚後育有一子一女，婚姻看起來相當美滿，但從結婚第四年開始，劉女便不斷吵著要離婚。

公婆感到相當詫異，不斷勸說媳婦，後來詳細了解原因，原來是因為兒子長年在外工作，媳婦也因此沒有性生活，感到相當不滿，所以才想提出離婚。

與婆家經過協調，劉女決定不離婚了，但也提出一個要求，要與婆婆輪流服侍公公，每天輪換一個人。公婆聽到這個提議，感到相當詫異，婆婆更是大力反對，但在丈夫的勸說下，也只能接受。

▼婆婆在公公的勸說下，同意媳婦加入。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼婆婆與媳婦一起服侍公公。（圖／翻攝《網易新聞》）

雙方達成約定後，劉女就與婆婆每天「輪班」，每隔一天輪流與公公發生性關係，維持這段不倫關係多年，3人也相安無事。

至於婆媳一同侍寢為什麼會曝光？原來是某天晚上輪到婆婆與公公同房，媳婦半夜不甘寂寞，闖進房間裡，想把婆婆趕出來，雙方為了「侍寢權」大打出手，婆婆心有不甘，打電話叫來了所有親屬，接著打開房門，讓親屬看見丈夫與媳婦的亂倫行為。

公公被妻子的行為氣到，當場動手打人，場面愈加失控，接著鬧到派出所裡，一發不可收拾。這則報導流傳在網路上，瞬間引起熱議，許多網友傻眼留言，「我靠，我們老家的事情啊，震碎我的三觀」、「本來是和諧社會一家親的，這個婆婆耍賴」、「為什麼狗血的事情一再發生」、「這家的兒子是死人嗎？這兒媳婦也太奇葩了這家人太噁心。」

不過，也有人質疑，故事太過浮誇，會不會是編造出來的，「我終於又看見了多年未看的故事會了」、「這是故意編給我聽的吧」、「故事會寫不出的，只有知音上有。」至於事件是否真實，仍待進一步釐清。

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