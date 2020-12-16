喪父女童賣百香果貼補家用　回家路上竟遭性侵殺害「曝屍山區」

▲百香果女童遭性侵殺害，遺體曝屍山區。（圖／翻攝《紅星新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣西欽州先前發生駭人聽聞的性侵殺人案，一名女童為了貼補家用，上街販售百香果，沒到遭到楊姓男子盯上，回家途中遭強行帶到山區，隨後被性侵殺害，遺體還被浸泡在水中。楊男15日開庭時，希望能被判死刑，詳細罪刑則由法院擇期宣判。

綜合陸媒報導，楊姓女童1歲時喪父，從此與母親相依為命，家裡還有4名兄弟姐妹，僅靠母親微薄的收入維持生計。為了分擔家計，女童10歲時出門賣百香果，賺到了人民幣32元（約新台幣137元）的收入，準備拿回家。

沒想到，一名楊姓男子在女童返家的路上埋伏，等到女童經過時，強行抱起、扛到山上去，刺傷了女童的頸部與雙眼、搶走賣百香果賺來的收入，接著性侵、殺害女童，將屍體泡在水裡。

▼女童販售百香果貼補家用，回家路上竟遭埋伏，被惡狼性侵殺害。（圖／翻攝《紅星新聞》）



過了2天以後，楊男的父親的陪同下，前往警局自首，2019年7月12日被判處死刑、褫奪政治權利終身。楊男不服，再度提起上訴，以自己可能患有精神病為由，請求減刑。

廣西高級人民法院審理後，2020年3月25日做出判決，判處楊男死刑，緩刑2年執行，並且限制減刑。對於這項判決，女童的母親感到不滿，再度提起申訴，楊男時常在該路段騷擾年幼的女童，且騷擾的事發地與女兒的遇害地點相同，造成許多女孩心中的陰影。

廣西高院15日再度對案件進行審理，庭審過程中，楊男拒絕為自己辯護，還用手模仿「手槍」，對著自己比出「槍斃」的動作。至於詳細判決為何，廣西高院將擇期宣判。