　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

喪父女童賣百香果貼補家用　回家路上竟遭性侵殺害「曝屍山區」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼百香果女童遭性侵殺害，遺體曝屍山區。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲百香果女童遭性侵殺害，遺體曝屍山區。（圖／翻攝《紅星新聞》）

記者柯振中／綜合報導

大陸廣西欽州先前發生駭人聽聞的性侵殺人案，一名女童為了貼補家用，上街販售百香果，沒到遭到楊姓男子盯上，回家途中遭強行帶到山區，隨後被性侵殺害，遺體還被浸泡在水中。楊男15日開庭時，希望能被判死刑，詳細罪刑則由法院擇期宣判。

綜合陸媒報導，楊姓女童1歲時喪父，從此與母親相依為命，家裡還有4名兄弟姐妹，僅靠母親微薄的收入維持生計。為了分擔家計，女童10歲時出門賣百香果，賺到了人民幣32元（約新台幣137元）的收入，準備拿回家。

沒想到，一名楊姓男子在女童返家的路上埋伏，等到女童經過時，強行抱起、扛到山上去，刺傷了女童的頸部與雙眼、搶走賣百香果賺來的收入，接著性侵、殺害女童，將屍體泡在水裡。

▼女童販售百香果貼補家用，回家路上竟遭埋伏，被惡狼性侵殺害。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲▼百香果女童遭性侵殺害，遺體曝屍山區。（圖／翻攝《紅星新聞》）

過了2天以後，楊男的父親的陪同下，前往警局自首，2019年7月12日被判處死刑、褫奪政治權利終身。楊男不服，再度提起上訴，以自己可能患有精神病為由，請求減刑。

廣西高級人民法院審理後，2020年3月25日做出判決，判處楊男死刑，緩刑2年執行，並且限制減刑。對於這項判決，女童的母親感到不滿，再度提起申訴，楊男時常在該路段騷擾年幼的女童，且騷擾的事發地與女兒的遇害地點相同，造成許多女孩心中的陰影。

廣西高院15日再度對案件進行審理，庭審過程中，楊男拒絕為自己辯護，還用手模仿「手槍」，對著自己比出「槍斃」的動作。至於詳細判決為何，廣西高院將擇期宣判。

ET快訊
「我活得太累了！」陸國小生留絕望手寫信跳樓　媽抱遺體哀嚎
Gogoro銷量雪崩式慘跌！　網揪「2關鍵」：直接打回原形
冷空氣發威時間曝光！　水氣暴增「低溫探12°C」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港人偷渡台灣被拘！　深圳檢方今依「涉嫌偷越邊境罪」起訴10人

喪父女童賣百香果貼補家用　回家路上竟遭性侵殺害「曝屍山區」

港府26名政務官宣誓擁護基本法 　現職公務員短期內也將跟進

「我活得太累了！」國小生留絕望手寫信跳樓…媽抱遺體哀嚎

《兩岸關係40年》新書發表　孫亞夫：願意的話，歡迎國民兩黨看看

研究：秦朝兵馬俑採「多通道供應鏈」　「規模經濟」避免停工風險

傳港澳條例修法「刪港資等同外資」　陸委會澄清：非事實

綠委指台灣網紅為陸統戰　國台辦：撕裂台灣社會、愚弄民眾

可勝「前台籍經理」遭通緝跑路　國台辦回應：依法依規處理

兩任男友一個自殺一個犧牲！4年她摯愛全走…家人一聽始末報警

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

港人偷渡台灣被拘！　深圳檢方今依「涉嫌偷越邊境罪」起訴10人

喪父女童賣百香果貼補家用　回家路上竟遭性侵殺害「曝屍山區」

港府26名政務官宣誓擁護基本法 　現職公務員短期內也將跟進

「我活得太累了！」國小生留絕望手寫信跳樓…媽抱遺體哀嚎

《兩岸關係40年》新書發表　孫亞夫：願意的話，歡迎國民兩黨看看

研究：秦朝兵馬俑採「多通道供應鏈」　「規模經濟」避免停工風險

傳港澳條例修法「刪港資等同外資」　陸委會澄清：非事實

綠委指台灣網紅為陸統戰　國台辦：撕裂台灣社會、愚弄民眾

可勝「前台籍經理」遭通緝跑路　國台辦回應：依法依規處理

兩任男友一個自殺一個犧牲！4年她摯愛全走…家人一聽始末報警

洋蔥跟魚蝦一起吃會產生結石？關於洋蔥的4個迷思

勞動基金炒股案燒多家投信 　金管會主委：一直有在掌握！

梯田邊坡滿滿「蔓性馬纓丹」覆蓋　專家用這技術打造花瀑般視覺

「三不像」鮪魚現身東港魚市！考倒3、40年魚專家　以黑鮪魚高價賣出

中油查德股權移轉調查報告出爐！洽詢、簽約橫跨藍綠執政

港人偷渡台灣被拘！　深圳檢方今依「涉嫌偷越邊境罪」起訴10人

躲廢棄山洞41天！新竹男想求救「只找到猴子」：牠們會說話嗎？

美豔女賊連偷橡木桶2門市！濃眉鳳眼穿套裝戴口罩...店員驚呆

央行打炒房！都更分回宅開標冷　千萬「漢皇丰川」一毛不加標脫

《杏林醫院》女主角上吊戲拍完「失聲2年」　恐怖真相曝光

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

蔡英文美智庫演說再提兩岸不設前提對話 國台辦回應了

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

兩任男友一個自殺一個犧牲！家人一聽始末秒報警

A房拍片B房臨幸！300人被誘當SOD主角

川航1名飛行員確診　曾參加300人婚宴

裁定違建！香堂文化新村3千多戶遭強拆

都被狗咬「只有弟弟打疫苗」！姊姊慘腦死

陸抗疫童書被下架　國台辦：民進黨怕什麼？

男童跪守癌末母惹哭網友！致電失聯生父秒被掛斷

更多熱門

相關新聞

罹病在家自學！小6女童吐：快樂但很孤單

罹病在家自學！小6女童吐：快樂但很孤單

從2020.03到現在12月，小露已經10個月沒有上學了。其實時間過的很快，這10個月我們經歷了什麼，只有看到照片才會再回想，因為平時根本想都不敢想也不想想。小露每天的時間幾乎都是自己安排，我幫她安排一～五都上不一樣的課，因為學校的進度還是要跟上，除了學校老師給她的每週一支教學影片之外，她的家教課也很滿。

女童遭家犬咬傷！6個月後確診腦死

女童遭家犬咬傷！6個月後確診腦死

10歲女童被怪男擄走　慘成焦屍

10歲女童被怪男擄走　慘成焦屍

惡霸「狠甩女童巴掌」　還衝店內猛砸

惡霸「狠甩女童巴掌」　還衝店內猛砸

新北8車撞一團釀7傷！肇事刺青男竟裝路人落跑

新北8車撞一團釀7傷！肇事刺青男竟裝路人落跑

關鍵字：

百香果女童貼補家用

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

YouTube　強制所有影片插入廣告

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面