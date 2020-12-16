罹病在家自學！小6女童吐：快樂但很孤單...母決定帶她參加班上畢旅

▲小露已經10個月沒有上學了。



圖文／村子裡的凱莉哥

從2020.03到現在12月，小露已經10個月沒有上學了。其實時間過的（得）很快，這10個月我們經歷了什麼，只有看到照片才會再回想，因為平時根本想都不敢想也不想想。小露每天的時間幾乎都是自己安排，我幫她安排一～五都上不一樣的課，因為學校的進度還是要跟上，除了學校老師給她的每週一支教學影片之外，她的家教課也很滿。

週一：英文文法、英文文學

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週二：英文文法、英文文學

週三：固定門診不排課

週四：國一(歷史)、空中瑜伽

週五：國一(地理)、數學兩堂

週六：國語

週日：國語

除了這些固定的課之外，其他時間她都是自由安排，要手作、閱讀都是她自己的時間，但是晚上也和放學的小梨一樣寫學校作業，現在她的在校成績只能用作業來打。

她現在週二又固定上舞蹈課，因為她想學習韓系舞蹈，所以週二早上也是我固定運動時間，也幫她約了跳舞老師一起到健身房，我重訓、打泰拳，她就學跳舞，生活真的很豐富。有天我問她：『妳對現在的生活感到開心嗎？』

露：「很開心，可是很孤單。」心裡酸酸的，即使這麼豐富的生活她還是感到孤單。

露：「因為都沒有同年齡的朋友可以跟我一起聊天，我都是跟妳朋友或是老師才有機會聊天，可是我想跟我朋友聊天。」

忽然覺得原來有些事情，是什麼也替代不了的，即使我幫她豐富了這麼多的生活，她還是最渴望可以和自己的朋友在一起，將近一年沒有上學，不知道和同學間還有多少話題可以聊？之後我只要去小小上班就會把小露一起約出門，即使她要上課，我就讓她到小小去上課、我開會，結束我們可以一起午餐、一起想新企劃，也約她一起去運動。

▲凱莉哥。（圖／翻攝自Facebook／村子裡的凱莉哥）



「不完美的11歲」新書在11月上市後，為了謝謝小露班上同學和老師，我們找了一個時間把書送到學校，小露在每一本書上寫上每個要送的同學，到班上後由小露親手交給每一位同學，有幫小露抄筆記的同學，小露還特地做了書籤夾在書裡，謝謝這一年來幫她做筆記的同學們。

當時很多同學也不好意思過來跟她聊天，也有很多同學看了書之後才知道她生病了，這些日子大家上課的日常她都在醫院治療。隔一週是學校的園遊會，也是六年級最後一次參加，我們特地帶小露回到學校，她不能距離大家太近，但是我在他們班上攤位附近搭了帳棚和野餐墊，她還是見到班上同學，有些孩子在我搭的帳棚和野餐墊上跟小露聊很久，後來因為太熱，小露很久沒有出來這麼久，有點不舒服，沒等到園遊會結束就先回家了。

一月份即將是六年級畢業旅行，從八月我們就一直很努力，希望小露的低血球可以上升，不能和同學搭同一台車進行畢業旅行，但我們可以做的是訂同一個飯店，將小露送到同學定點的行程，晚上住同一個飯店，讓她還是有參與畢業旅行。很多人說小學畢業旅行根本不重要，妳去過這麼多國家畢業旅行真的沒什麼，以後還有很多旅行等著妳。

▲凱莉哥一家努力正向面對生活難關。（圖／翻攝自Facebook／村子裡的凱莉哥）

我知道這些都是實話，就連我小學畢業旅行去了哪裡我也不記得，可是這件事對小六的小露來說就是最重要的事，不管以後有多少旅行等他康復可以去、不管她之前去過多少比畢業旅行有趣的國家，但是這些都沒有她現階段重要的朋友，即使以後她想起來也不記得現在的好朋友是誰，她已經度過半年多辛苦的治療，若連這一點小小的心願都無法實現，我不想以後她回憶起來只有落寞。

所以當畢業旅行飯店公布，我就立刻也訂了和學校一樣的飯店，我跟25也陪著她一起去畢業旅行。醫生說她最近血球比較好，可以進行6～8人的聚會，這樣她和同學在一個房間裡聊天就不用太擔心，這真是一個很棒的消息。也有很多讀者說要我們不要去給人家添麻煩，因為大家為了低血球的小露要處處擔心和預防，不要為了自己的孩子讓別人要預防。

我不知道同學會不會這樣想，但我知道在小露日後的人生裡，這次的畢業旅行會是一個很難忘的回憶，會一輩子記得，如果不去她日後想起來只有遺憾，都無法跟同學一起上學、畢業，連畢業旅行的小心願家人都不願幫忙完成，我想讓她知道不管有什麼挫折，家人永遠都會是她的靠山，會是全力以赴的支持她。

姑且，讓我在這時刻當個自私的父母吧！

本文作者：親子界擁粉無數、人氣超高的凱莉哥，和細心的丈夫25共同育有兩個可愛女兒-小露和小梨，不過，一天小露脖子突然腫起的硬塊，硬生生打破了4人平靜溫馨的家庭生活。

《不完美的11歲》將紀錄一家人面對人生突如其來的變故，從「為什麼是我們」轉變為「還好是我們」，全家同心走出困境！沒有一帆風順的人生，也沒有平靜無浪的家庭，也許是身體，也許是心理，甚至是經濟上，當變故來襲，是重新凝聚還是打破和諧？這是凱莉哥與小露一家的故事，更是每個家庭都可能面對的人生習題。