女童遭家犬咬傷！6個月後「瞳孔放大」腦死…抽檢一驗確診

▲女童被狗咬傷腦死，檢驗後確診狂犬病。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江蕭山日前發生狂犬病確診個案，就讀小二的姜姓女學童被家中的狗咬傷，過了幾個月後，突然出現右手發麻、疲憊的症狀，接著迅速惡化，演變成腦死。醫院採集唾液、腦脊液等體液進行檢測，最終確診罹患狂犬病，目前該條犬隻已被丟棄，當地相關單位仍在尋找當中。

綜合陸媒報導，姜姓學童與父母、弟弟同住在蕭山區某處，11月6日吃完晚餐，出現右手發麻、全身不適、疲憊等症狀，當時沒有引起家人重視，沒想到8日突然開始嘔吐，伴隨盜汗、頭暈等症狀，上午前往兒童醫院就診。

姜姓女童8日晚間症狀惡化，開始大量出汗、嘔血、畏光，被送進急診室搶救，但依舊沒有好轉，9日出現煩躁，伴隨呼吸困難等症狀、13日陷入昏迷、16日瞳孔放大，處於腦死狀態。

由於女童的家屬指稱，女童曾被家裡養的狗咬過，但已經是好幾個月前，院方為了保險起見，採集了唾液、腦脊液等體液進行檢測，19日女童確診罹患狂犬病。

▼女童確診狂犬病，症狀出現後快速惡化。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



據了解，女童一家3月撿到一隻流浪狗，該狗4月開始出現咬犬籠等狀況，女童一家因而棄養，5月時又從親友家帶回一隻幼犬，幾乎全家都被該隻幼犬咬過。

不過，女童一家沒有太在意，全家被咬以後，只是將幼犬棄養，沒有到醫院檢查，也沒有注射狂犬病疫苗，身體也沒有任何異狀，因此慢慢淡忘這件事情。

目前當地相關單位已經前往女童一家消毒，清理周遭汙染環境，也焚燒掉相關物品，替女童一家接種狂犬病疫苗。此外，當地疾控中心也要求，若有發現異常的犬隻，要立刻進行撲殺、消毒，若有人被貓、狗咬傷，應該立刻接種疫苗，以免發病。

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