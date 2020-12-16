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歲末獻愛！電商發起公益勸募活動一次看　100元小額捐款助社福機構

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▲▼東森購物銅雕義賣 。（圖／記者徐文彬攝）

▲由北監銅雕班學員親手創作的6件銅雕作品，將於12/18晚間10點在東森購物CH47頻道，於「銅聲若響 愛與重生」特別節目播出進行公益勸募。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

今年受到疫情影響，社福單位募款受到衝擊，在歲末年終之際，電商業者發揮平台力量，陸續與保護動物協會、心路基金會、唐氏症基金會等公益團體合作，邀請大眾一同把愛與溫暖送到社會各角落，東森購物更是攜手法務部舉辦銅雕公益勸募活動，盼能使整體社會和諧向善。

為助更生人復歸社會，法務部、更生保護會偕東森慈善基金會，首度於東森購物台舉辦銅雕公益勸募活動，總共推出6件由國寶銅雕大師吳宗霖親自教導北監銅雕班學員的作品，包括《承諾》、《一步一腳印》、《三面》、《垂枝》、《沉思》、《堅忍梅花》，總價值超過68萬元，將於12/18晚間10點在東森購物CH47頻道播出開賣，凡下單除了東森購物董事長王令麟加碼回饋50%東森幣，更生保護會再送「更生產品-25hrs聖誕咖啡禮盒2盒」，另有10件銅雕作品也將在東森購物ETMall公益行銷，所得善款收入扣除必要支出後，將專款專用，用來幫助安置機構、被害人及弱勢團體。

Yahoo奇摩購物中心除在聖誕節前夕為弱勢孩童募集超過3,465份禮物，即日起至12/27更攜手台灣防止虐待動物協會、台中市世界聯合保護動物協會及台灣動物緊急救援小組推動認捐活動，目標募集千份寵物用品幫助流浪動物。

momo每月與公益團體推出一檔公益活動，像是百元捐款、公益義賣等，12月則攜手唐氏症基金會推出「唐氏症及心智障礙者就業力培訓計畫」，即日起至 12/31止，認購單筆100元小額捐款，即可支持他們的就業路，減輕家庭照顧負擔。活動期間前15名捐款者，將贈送公益大使許光漢簽名感謝禮「唐寶寶手工皂乙盒」。

Pinkoi攜手「心路基金會」打造2020最暖心聖誕佳禮（圖／Pinkoi提供）

▲心路歡樂聖誕手工皂禮盒。（圖／Pinkoi提供）

Pinkoi攜手心路基金會打造2020最暖心聖誕佳禮，除了推出限量優惠價蛋捲、手工皂兩種禮盒，即日起至12/28更邀請大家用P Coins捐款做公益，10 P Coins為新台幣1元，讓每筆消費都充滿意義。全數捐款金額將捐予心路基金會之外，在聖誕節前夕，平台也將派送精選設計禮物至心路基金會，用好設計傳遞愛與溫暖。

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關鍵字：

電商保護動物協會心路基金會唐氏症基金會銅雕公益勸募

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