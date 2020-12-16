產險接力拚電商投保！國泰推碎片化保險　總經理：小額高補

▲國泰產險推電商式投保，總經理陳萬祥表示，碎片化單品小額高補。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻/台北報導

國泰金控積極運用保險科技創新用戶體驗，旗下數位數據置科技發展中心（影數發中心）與子公司國泰產險共同合作，今（16）日推出業界首創電商式保險體驗平台「BeSafe享出門」，提供碎片化保險，盼讓客戶出門遊玩、通勤時，能夠自由選購符合自身需求的保險。

此外，透過「電商網購」模式，國泰產險也於「BeSafe享出門」平台推出「高速公路碰撞險」以里程計費提供服務，讓客戶走多少、用多少即保多少，即在一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過eTag感應時才開始扣抵公里數，當發生擦撞等事故造成損失或不便，就定額理賠5,000元補償金，若一年內里程未扣抵完，將依比例自動退還保費給客戶。

「跟人搏感情就是要用數位。」國泰產險總經理陳萬祥受訪時表示，對碎片保險的定義就是小額高補；陳萬祥也回想今年疫情衝擊產險，「旅平險自3月開始就當作沒賣過」，隨著7月恢復國旅，國內產險再度提供相關服務，整體來說，今年扣掉旅綜險，陳萬祥表示，業績有在成長，但扣除（旅綜險）確實有些辛苦，不過，後疫情時代整體有在回升，正積極爭取年底前轉向正成長。

陳萬祥也在致詞時指出，近年來生活日趨數位化，據統計過去5年全球市場投資保險科技（InsurTech）持續成長，2014至2018年平均每年投資金額達71億美元，其中又以產險應用更具爆發力。過去業者雖然積極推出線上投保平台，卻很難讓客戶擁有便利、友善的投保體驗。

國泰產險思考過往以人為主的銷售模式，轉換為以數位銷售為主，就是以「國泰即服務」（Cathay as a Service, CaaS）概念為核心，打破過往銷售套裝式保險的規則，將產險商品碎片化並與異業結合，合作推出外送員保險。這次由國泰金控數數發中心與國泰產險攜手將數位帶入保險服務，並以客戶為中心的體驗設計，率先業界推出「BeSafe享出門」電商式投保體驗平台，從產品設計、訂價、核保、精算、理賠等核心業務都一條龍轉型，這對業界是極大的變革，更是國泰產險重要的里程碑。

零接觸消費不斷成長，新安東京海上產險日前攜手台灣樂天市場，推出「樂天保險館」，館內提供包含汽（機）車險、旅平險及住宅火險等多項商品的介紹。

新東京海上產險總經理林榮泰表示，受惠疫情帶動民眾網購的習慣，電商平台已成為多數人購物管道的首選；台灣樂天市場執行長羅雅薫在記者會中特別指出「客戶在數位時代對於服務的需求變得更多元，特別是攸關自身風險部分」，因此「樂天保險館」將以每日萬計的大數據為基礎，運用大數據分析，瞭解用戶的需求後可推薦最適合的保險。