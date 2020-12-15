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新實名制口罩降價　醫療級手術防護口罩搶推限時下殺單片4元

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醫療口罩限時下殺（圖／生活市集提供）

▲時尚黑、潮流橘等顏色口罩很受消費者歡迎。（圖／生活市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

目前國內口罩產品生產量單日可達3,000多萬片，產量穩定，衛福部食藥署宣布明年1月1日起，實名制口罩將調整為兩周10片40元，電商平台也跟進推出每片口罩單價4元限時下殺，而統計近3日已售出超過37,000片。另也發現，在眾多特殊色口罩中，以粉彩色系、時尚黑色、潮流藍、橘色特別受歡迎。

因應政府防疫政策，生活市集推出「美德醫療級手術防護口罩」限時下殺，每片口罩單價4元回饋，共有4盒200片、8盒400片、16盒800片等3種規格可任選，近3日已賣出逾37,000片，15日當天全站下單不限金額並完成登記，每筆訂單還可獲得8%集集點。

醫療口罩限時下殺（圖／生活市集提供）

▲美德醫療級手術防護口罩即日起限時下殺單片4元。（圖／生活市集提供）

生活市集也觀察到，單片價格在5～6元之間的醫療用口罩最受歡迎，如熱銷的「普惠雙鋼印成人醫用口罩」，共有黃、粉、藍、綠等多色可挑選，單片4.9元起跳，雙12檔期曾一周熱銷逾25萬片；「久富餘雙鋼印黑色成人醫療口罩」則以時尚黑色系受青睞，單片價格5.9元起，購買最大組數單片可下殺至5元，近3日售出逾20,000片；「宏瑋雙鋼印潮流色醫療口罩」則推出潮流色搶市，共有湖水藍、亮橘色兩色可選，一次購買最大組數8盒400片，單片下殺至5.2元。

PChome 24h購物表示，站上11月口罩銷量較上月大幅成長50%，市場選購熱度暢旺。進一步觀察，單盒50片裝的醫療口罩以300～400元最熱銷，即使每片單價比實名制口罩貴上1倍，仍十分搶手，且以中衛特殊色如深丹寧、酷黑等最熱門，而搶搭聖誕節商機，近期開賣中衛聖誕雪花口罩亦掀起秒殺搶購熱潮。目前站上持續推出各式優惠限時口罩商品，美德醫用口罩任選2件499元、CAiRE艾可兒5色醫用口罩3入特賣1,111元、普惠醫工雙鋼印醫用口罩任選2件488元。

醫療口罩（圖／翻攝自東森購物網）

▲久富餘雙鋼印成人醫用口罩聖誕限定白。（圖／翻攝自東森購物網）

隨著聖誕節即將到來，最近的口罩花色也應景吹起聖誕風，戴上去很有過節氣氛，東森購物網趁勢推出3檔「聖誕防疫」優惠，久富餘雙鋼印成人醫用口罩聖誕限定白，單盒50片，原價500元，東森聖誕防疫價399元，使用東森幣最高再抵19元；善存雙鋼印醫用口罩成人平面口罩「聖誕季節」款，印有聖誕老人、馴鹿、聖誕樹等可愛圖案，繽紛又活潑，25入裝共2盒，搭配Bypera廣效抗菌液，防疫組原價800元，東森聖誕防疫價599元；「PS韓國美美妍眼霜口罩組」，搭配GRANDE格安德雙鋼印醫用成人平面口罩單盒50片裝，只要790元。

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