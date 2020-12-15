旅行社「假面暖男」廁所偷拍同事　美魔女老闆入鏡14次怒告

▲葛男在旅行社工作10年間不斷偷拍，女同事察覺真相後相當崩潰，連老闆也被拍了14次 。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

葛姓男子經高中同學介紹，在北市某旅行社工作10年，日前被發現在辦公室廁所前「怪怪的」，同事抓包後才發現，他竟長年偷拍公司女同仁，甚至偷打鑰匙偷內衣褲；第一波共6名女被害人提告，北院依妨害秘密罪，判葛男2年1月徒刑，旅行社老闆娘慘被偷拍14次另提告，北院日前再判葛男1年4月徒刑、得易科罰金。

由於葛男在公司相當資深、與同事間互動相當緊密，有女同仁曾託他照顧小孩，事發後在偷拍檔案中，看到孩子也受害相當崩潰，事後PO臉書《靠北旅行社》，痛訴共有10名女同事受害。

在第一波6名女子提告中，介紹葛男進公司的受害人表示，她與丈夫和葛男3人是高中同學，與葛男成為同事後親上加親「都把他當家人了」，不料對方竟是偷拍慣犯，除部分檔案已是多年前拍攝外，其中還有許多未成年少女，她不禁懷疑，葛男照顧她小孩時，是抱著甚麼樣的心態，現在對人性相當失望。

葛男被抓包後，坦承自高中起就時常偷拍，場所遍及捷運、街道，更自爆偷打女同事家門鑰匙竊取內衣褲，讓女同事不禁在庭上崩潰，「他（葛男）知道我家在哪，現在老公不在家根本無法安心」，北院於9月間，依6個妨害秘密罪，判他2年1月徒刑。

旅行社老闆娘另外提告，於審理中表示，她經營公司20多年，自認相當堅強，但事件後仍得藉心理治療平復，更有2名女同事，因無法再踏進「那間辦公室」離職，先前幾位同仁出庭，聽葛男僅口頭道歉，但賠償「現在欠債沒辦法」，更讓眾人抱在一起痛哭，她自己也被偷拍了14次，只希望葛男之後能好好做人，北院依妨害秘密14罪，判葛男1年4月徒刑。

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