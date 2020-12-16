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400萬麻糬發票找到了！紅衣客主動聯繫店家　曾記：感激不盡

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▲▼ 麻糬。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲曾記麻糬16日開心表示，昨晚已找到拿到400萬發票的紅衣女顧客。（圖／東森新聞、記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭蘇澳服務區裡頭的著名曾記麻糬店，13日下午因為系統出現異常，在替客人結帳時，誤把3顆54元麻糬的發票開成400萬零54元！店家因擔心帳務問題須賠錢，心急公布監視器畫面尋找買主！幸運的是16日傳出了好消息，這名紅衣女顧客昨晚已主動聯繫店家，表示會將發票交回。

▲▼3顆麻糬要價400萬。（圖／東森新聞、記者蕭可正翻攝）

▲拿到400萬發票的紅衣女顧客昨（15）日晚主動聯繫上店家。（圖／東森新聞、記者蕭可正翻攝）

知名名產店曾記麻糬在蘇澳服務區有一個據點，13日下午3時57分時一名紅衣女子入店消費購買3顆麻糬，不過因為系統異常，店員在開發票時，竟將女子購買的3顆54元麻糬開成400萬零54元，當下該名女子沒有查看、直接離開，店家在發現後相當驚慌，立即公布當時的監視器畫面，希望能盡速找到這名女顧客。

店家心急表示，若是沒有找到這張發票，原先僅需付的2.7元加值型營業稅將變成20萬零3元，整整差了10萬倍！現在超商帳務人員及收銀員都相當緊張，畢竟一顆麻糬開價1百多萬比一個名牌包包還要貴，希望大家可以幫忙留意，一起找出這張發票。

經媒體大肆報導後，曾記麻糬今（16）日開心說道，昨晚該名拿到400萬發票的女顧客已來電，指出自己就是發票主人，並稱自己是身旁友人看到新聞後告知「妳上新聞了！」才知情的，看到報導後相當驚訝，因為當時結帳完也沒注意發票金額，表示會將發票交還給店家。

曾記麻糬坦言，過去發生過類似事件要找回發票的機率極低，這次非常感謝各界協助，後續會帶著禮品登門拜訪這名好心顧客，以表謝意。

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