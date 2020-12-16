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存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力　山搜驚：天公仔子

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▲苗栗男子失聯41天後終被尋獲。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲邱姓男子失聯41天後終被尋獲。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

在中橫失蹤41天的37歲男子邱聖哲，16日凌晨被獵人和警消人員在台電一處廢棄涵洞尋獲，邱男當時僅穿內衣褲，全身瑟縮在10度低溫，只用防水袋蓋住身體，參與搜救的台中市消防局第二大隊谷關分隊長曾伯皓表示，邱男周遭全是荒煙蔓草，連野果也沒有，全靠乾淨溪水存活，唯一的食物來源是家屬垂掛的，但目前也無法證實有沒有被吃掉，只能總結說「天公仔子」。

從事谷關山難救援3年多的曾伯皓表示，一般人只靠溪水根本不可能存活，但邱男卻奇蹟似的活下來，他研判，一是身體壯碩，體能原本就很好，雖有多處擦傷，但都不是致命傷，他粗估邱男至少瘦了20公斤，且雙頰凹陷，剛開始拿照片比對，一度懷疑是否同一人，而且神情恍惚，答非所問，問他這幾天怎麼過的，他語無倫次回說「為了要撿錢」。

新竹邱聖哲獲救暴瘦。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼新竹邱聖哲獲救暴瘦。（圖／記者白珈陽翻攝）

新竹邱聖哲獲救。（圖／記者白珈陽翻攝）

此外，邱男幸運的找到能躲避寒風、低溫的涵洞也是原因，這涵洞以前搜救人員曾找過，應是最近才來，涵洞距離邱男跌落山谷處直線距離在900公尺至1公里處，應該是邱邊走邊找食物最後才找到。

曾認為，邱男唯一的食物來源是家屬所垂掛下來，但垂掛地點有很多處，無法一一去證實有無被邱男吃掉，至少在涵洞附近一處垂掛處的巧克力等食物還在，但唯一可能讓邱男存活的食物，就是家屬垂掛的食物。

▲▼新竹男子邱聖哲闖中橫墜崖41天，楊姓獵人找到他。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲楊姓獵人山洞中尋獲邱男。（圖／記者白珈陽翻攝）

曾說，搜救人員全副武裝，又防寒又防雨，但邱男卻只穿內衣、內褲，在10度低溫下用防水袋蓋著身體，周遭全是雜草和岩石，有條打獵步道，完全沒有野果可吃，如果真的如邱男所說只靠喝水存活，只能讚嘆真是幸運，「天公仔子。」

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