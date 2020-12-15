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聖誕祝福「醫」起集愛　南市醫與世展會為貧困兒童帶來祝福希望

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▲「聖誕祝福 醫起集愛」活動，由蔡良敏院長，與世界展望會南區辦事處黃美珍組長，共同點亮聖誕樹上無限祝福的燈，象徵點亮希望與愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「聖誕祝福 醫起集愛」活動，由蔡良敏院長，與世界展望會南區辦事處黃美珍組長，共同點亮聖誕樹上無限祝福的燈，象徵點亮希望與愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

12月是一個充滿溫馨與祝福的日子，台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處，特別發起「聖誕祝福 醫起集愛」活動，除了帶給民眾祝福與喜悅，也號召院內同仁、志工及候診民眾響應台灣世界展望會「愛心募集」活動，期盼為國內外貧困兒童帶來祝福、希望。

▲「聖誕祝福 醫起集愛」活動，由蔡良敏院長，與世界展望會南區辦事處黃美珍組長，共同點亮聖誕樹上無限祝福的燈，象徵點亮希望與愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市立醫院蔡良敏院長表示，受疫情影響與衝擊，大家都度過比較辛苦的一年，在歲末節慶時候，透過聖誕喜慶氛圍，傳遞更多溫暖與關懷，也期望疫情隨著2020落幕，2021年大家能平安健康。

▲「聖誕祝福 醫起集愛」活動，由蔡良敏院長，與世界展望會南區辦事處黃美珍組長，共同點亮聖誕樹上無限祝福的燈，象徵點亮希望與愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市立醫院連續4年與台灣世界展望會南區辦事處合作，在聖誕節前夕舉辦傳愛活動，蔡良敏院長呼籲院內同仁、志工以及民眾一起集眾人之愛，送給國內外弱勢家庭孩童一份溫暖的關懷，與能轉變未來的禮物。

▲「聖誕祝福 醫起集愛」活動，由蔡良敏院長，與世界展望會南區辦事處黃美珍組長，共同點亮聖誕樹上無限祝福的燈，象徵點亮希望與愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「聖誕祝福 醫起集愛」活動，由蔡良敏院長，與世界展望會南區辦事處黃美珍組長，共同點亮聖誕樹上無限祝福的燈，象徵點亮希望與愛，並發送聖誕節小禮物給民眾與同仁，一起分享這份祝福。世界展望會公益設攤活動15日起至18日，連續4天在醫院大廳有義賣活動，希望透過社會愛心，為弱勢孩童集結一份美好的祝福。

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