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親子

防兒童墜樓／親見小孩高樓爬窗台　找保全卻稱「無法處理」

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

現代社會真的很冷漠！

「天啊～太危險了吧～」昨天吃過晚飯後，我不經意地往外看，赫然發現有個孩子在窗台邊爬高，DAHLIA聽到我的驚呼，趕忙跑來問：「發生什麼事？」此時，又一個年紀較長的孩子加入遊戲，兩個一同在窗前爬上跳下，看得我們膽顫心驚，不知道該怎麼辦好！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

仔細觀察一番，這片窗台的兩側是可以推開的窗戶，窗外有個很窄的細金屬鏤空陽台，也就是說，如果家長沒注意，孩子只要穿越到陽台，那憾事發生的機率，至少提到8成以上。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

老實說，我的雞婆個性常帶來麻煩，總有人訕笑我愛管閒事、公親變事主，可是…雖然還有玻璃檔著，不見得有立即的危險，但如果是DAHLIA這樣做，我一定希望有人告訴我一聲，好提前做個機會教育！

整晚想著過去兒童墜樓的事件，於是，隔天送孩子上學後，我拿著影片跟照片繞過去，想交給社區管理單位處理，沒想到，保全見到我，仍繼續拿著電話聊天、捨不得掛上！

我乾脆主動開口表明來意，說自己看到了這種狀況，希望提醒對方家長，可是保全卻一付很嫌棄的樣子，連看都不願看，直接推說他不能處理：「你反映給我，我也沒辦法！」甚至說找管委會曠日廢時，要我打消念頭。

雖然現在大環境不好，大家多偏向自掃門前雪，但身為該社區的安全管理系統，保全這麼做還是失職了，他可以往上呈報，看能不能張貼公告在顯目處，可是他卻一直不甘放下正在聊天的電話，不願意多替這兩個孩子設想一點，只想趕緊打發我走，說：「下一次看到再過來。」我們不就不希望有「那一次」嗎？真的讓人心寒！

我只好趕緊回家，盡量利用手邊的資源，包括連絡住在那棟的2位朋友，以及該物業安全公司，或許我這樣做，還是會被人議論「愛管閒事」，但，每當我們為了社會版事件難過時，不就希望當初有個人能多雞婆、敏銳一點嗎？不可以嘴巴說呼籲注重兒少安全，自己碰到事情就膽怯了啊！

除了反省自己，之後碰到這種情況，要當下穿整衣裝、衝出去反映外，也提醒各位家長，真的要多注意這些環境方面的風險！不要認為後面還有障礙物，像是大片玻璃，或「外面有小陽台！」就放下警戒心，意外真的無法預測，再皮的孩子都要時時被提醒！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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