只愛傳統眼鏡行！「一路配到長大」他分析優勢：專業、親切炸

▲原PO好奇其他人都去哪裡配眼鏡。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「感覺現在眼鏡行很飽和，不知道大家對各品牌評價如何？」一位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他從小都跟著家裡，固定在社區附近的傳統眼鏡行配，不僅是覺得比較有配鏡品質，店員還會關心他的眼睛狀況。所以比起現在百貨公司裡的快速配鏡，他還是喜歡傳統眼鏡店，忍不住發起閒聊「大家現在還會去傳統眼鏡行嗎？」

這位網友文中表示，他從小就跟著家人，固定在社區附近的眼鏡行配鏡，一直從國中到現在，是超級老顧客的程度，「可能我不算外貌協會（？），比較在意配鏡品質或人員專業度之類的哈！」並回憶道，以前國中去配，當時的店員還會關心他要把眼睛照顧好，結果他還是變超級大近視。

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原PO就說，比起現在百貨內的快速配鏡，他還是比較愛傳統的眼鏡店，「有種裡面店員就像家裡叔伯阿姨，從小看我到大一樣，會完整提供服務的感覺XD」，也在今天去洗眼鏡的時候突然好奇，其他人傾向哪一種店，「有點好奇現在的趨勢哈！」

▲原PO從小就在傳統眼鏡行配鏡。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文一出，網友紛紛留言熱論，「工作用的會去傳統的配，平常低配就去快速取的」、「傳統眼鏡行是比較專業，但鏡框通常都好老氣QQQ」、「去專業驗光博士診所驗光，再拿資料到品牌眼鏡配鏡」、「我會去外面買好看的框，再去老牌眼鏡行配好的鏡片。」

還有人則是大推新型眼鏡行，雖然要等幾個小時，但營運方式創新，「鏡片價格直接用度數計算，價格透明，還提供免費飲料跟蛋糕，聽說後來還有免費理髮……重點是品質也很好啦！」

但其實，大部分網友都跟原PO是同一種派系，「傳統的技術屌打，之前配快速的沒給我量瞳距，戴起來超暈」、「我也都去傳統的」、「近視、老花，需要專業度當然是去傳統眼鏡行」、「我配過百貨的快速眼鏡，戴起來覺得不適，去給他調了以後，還是一樣，後來還是去原來的眼鏡行配了」、「我都是去找傳統的老牌名店，對自己要好一點，有些店已經做出口碑，有工匠精神的那種很仔細。」