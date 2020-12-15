撞擊畫面曝！台中議員張玉嬿「碰撞違規左轉機車」…噴飛10m重傷

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員張玉嬿15日上午傳出車禍！據了解，當時張玉嬿正準備騎機車從台中市立殯儀館返回太平，卻在途中與另一輛違規左轉機車發生碰撞，巨大撞擊力道導致張玉嬿當場噴飛至少10公尺遠，且倒在地上動彈不得，送醫後發現其顱內出血、骨盆和右側鎖骨骨折，而事後監視器畫面也隨之曝光。

▲ 台中市議員張玉嬿車禍畫面曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

透過畫面可以看到，事發當時一輛機車在路口違規左轉，而張玉嬿正直行通過，但閃避不及撞上，而巨大撞擊力道，導致張玉嬿當場噴飛數公尺遠，倒在地上動彈不得，畫面相當驚悚。





▲發生碰撞後，張玉嬿噴飛數公尺遠，倒在地上動彈不得。（圖／記者鄧木卿翻攝）

對此，張玉嬿的妹妹上午在她的臉書發布消息表示，「議員車禍，希望一切安好。關心小嬿的親朋好友請放心，小嬿會盡快好起來與大家見面。請大家騎車、開車千萬別搶快。」

據悉，目前張玉嬿已住進加護病房，將待觀察後再決定手術時間，而另外與張玉嬿發生碰撞的吳姓婦人則沒有受傷，至於詳細的車禍原因仍有待進一步調查釐清。

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