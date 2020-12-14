臨檢台北女！警見照「這不是妳吧」…強搜包嗆：我知法犯法又怎樣

▲女子遇警方攔查被刁難。（圖／當事人提供）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

北市一名陳姓女子指控，她13日晚間在中山區擺攤賣服飾時，遭到警方臨檢，而由於自己是毒品列管人口，但沒想到當告知警方身分後，警方竟要求打開包包供檢查內部物品，讓她認為警方非法搜索，於是立刻要求警方讓她填寫臨檢異議表申訴，但沒向到警方並未隨身攜帶，嗆聲，「我知法犯法又怎樣？」讓陳女大為傻眼直呼，「太誇張」。

陳女向《ETtoday新聞雲》投訴表示，自己是毒品列管人口，而她13日晚間在中山區擺攤賣服飾時遇上警方臨檢，事發當時她第一時間就告知警方身分，但沒想到警方僅憑著她的毒品前科，就要求她打開包包供搜索，而她當下並不同意，沒想到警方卻開始刁難。

陳女表示，當時一旁女警試圖伸手翻動她的隨身包包，而她立刻要求警方讓她填寫臨檢異議表申訴，但警方並未雖身攜帶，卻也不願讓她離開，讓她質疑這是否有妨害自由的嫌疑，沒想到警方竟還拿出她的照片直喊，「我覺得跟妳不一樣啊」，質疑陳女謊報身分，堅持不願放人。

▲事發當時警方還拿出陳女照片喊，「我覺得跟妳不一樣啊！」質疑陳女謊報身分。（圖／當事人提供）

陳女提到，她當時堅持要警方拿出臨檢異議表，否則這屬於違法攔查，孰料，一旁男警竟口出狂言，「我知法犯法又怎樣？」讓她傻眼直呼，「實在太誇張！」

對此，轄區中山警分局中山一派出所表示，警員要求拍搜陳女包包有經過她同意，但後來女子不同意檢視內部物品，警方也配合停手，並未有違法搜索的問題。另外，陳女要求警方讓她填寫臨檢異議表，由於執勤警員忘了帶，派出所有加派同仁將異議表送過去現場，但陳女未等送單警員到場就先行離去，對於陳女質疑警員違法並且態度不佳等問題，中山一派出所警方允諾會加強內部教育，避免類似情況再度發生。

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