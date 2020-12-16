OL分手富少爭賓士「那是定情禮物」　前女友用一台VOLVO打臉

記者黃翊婷／綜合報導

李姓女子與劉姓富少原本是情侶，兩人在2019年5月間分手，她卻拒絕返還賓士GLC的鑰匙，並強調這輛車是男友之前為了復合，買來博取她歡心的定情禮物，並非只是暫時借名登記，最後卻因為賴姓前女友的一輛舊VOLVO而破功，吞下敗訴。

▲劉男家中已有一輛賓士GLC，他擔心再買一輛會挨罵，才向女友借名登記。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，非文中所提車輛）

劉男在判決書中主張，這輛黑色賓士GLC是在2017年4月24日以366萬元買下的，因為擔心遭父母責備重複購車，才會暫時登記在李女名下，交換條件是兩人可以共同使用這輛車，鑰匙也交由女友保管；沒想到2019年5月女友擅自聯繫業務說要賣車，還把車開到保養廠，同時交付銀行存摺封面等資料，如果不是業務主動告知，他根本不知道這件事。

劉男表示，車子的出廠證明、保險費簽帳單、行車執照等相關文件都是由他保管，雖然車子已經在2019年6月間由家人領回，但李女還是不肯返回鑰匙，這才決定提告終止借名登記，並請求將車子辦理過戶，改登記到他的名下。

李女不滿一審被判敗訴，提出上訴並表示，賓士GLC雖然是劉男全額出資購買，但目的是要與她復合、博得歡心，如果真的擔心會遭長輩責備，何必在支付購車費用的存款憑條上註記她的名字，「分手後我倉促搬離住處，加上工作需要到國外出差，來不及將私人物品和車輛文件、備用鑰匙帶走，回國之後我想回去拿，竟遭他的母親拒絕」，劉家人擅自將車從保養廠開走，根本就是無權占有使用中，應該是他們要還車才對。

▲李女聲稱賓士車是兩人復合的禮物。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

不過，高雄高分院法官調閱劉男與吳姓女業務的LINE對話紀錄，發現他曾傳送「私底下爸媽不知道，一台要賣我多少」、「黑色，藍色太輕浮了吧，不貸款了」等訊息，從有意購車到挑選款式、顏色、車牌等等，都是依照他的個人喜好選擇，如果是要送人，購車時應該是依照對方的喜好來挑，也不用叮囑業務「父母不知道」這件事，可見他上述的主張並非無據。

劉男的賴姓前女友也出庭證稱，交往期間劉男就說過想買一輛賓士GLC，並希望借名登記，而且還要把舊的VOLVO賣掉，舊VOLVO他的家人也不知道，「這輛車也是登記在我名下，他不想讓家人知道」、「VOLVO已經賣掉了，賣車的相關事宜都是他在處理」。

法官認為，賴女、吳姓女業務在這起案件中都沒有利害關係，前者還是已經分手的前女友，並無偏頗劉男的必要，加上LINE對話紀錄、訂購合約等證據都與他的主張相符，最終不採信李女的說詞，裁定駁回上訴，全案仍可上訴。