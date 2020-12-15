疫情反彈？／新疆再爆第三次疫情　吐魯番病毒株來自歐洲　

▲新疆疫情朔源，吐魯番病毒株來自歐洲分支。（圖／翻攝 人民網新疆頻道）

記者任以芳／綜合報導

大陸新疆分別在7月和10月接連爆發本土疫情，根據新疆發布消息指出，吐魯番市又發現四例無感染症者，讓外界擔憂是否和前兩次疫情有關聯。根據新疆防疫中心最新說法，吐魯番疫情與烏魯木齊和喀什地區疫情病毒不同源，排除是新疆本土疫情感染，也和大陸其他地方病源無關連。

新疆烏魯木齊7月曾爆發過疫情，有800例新增確診案例和200多名無症狀感染者，新疆全境封鎖近一個半月。直到10月底，新疆喀什地區再次爆發本土疫情，共發現137病例，後來確認是貨櫃感染。外界相當關注，吐魯番市是否成為新疆第三起本土感染地方。

根據大陸官媒新華社報導，吐魯番市人民政府14日新聞辦召開第二場吐魯番市疫情和疫情防控工作新聞發佈會。吐魯番市衛健委黨委書記、副主任明國富通報。12月14日0 時至18時，吐魯番市無新增確診病例和無症狀感染者。

該報告指出，截至12月14日9時，吐魯番市高昌區已完成全員免費核酸檢測工作，除12日報告的4例無症狀感染者外，其餘均為陰性，初步推斷為早期感染，代表疫情發現較早，沒有出現擴散趨勢。聯合工作組共完成病例個案流調4份、流行病學調查80人。

經大陸疾病預防控制中心和自治區疾病預防控制中心對發現的無症狀感染者樣本病毒進行全基因組分析，本次吐魯番市高昌區新冠病毒屬於「L基因型歐洲家系分支I/B.1.1進化分支」，與烏魯木齊市和喀什地區疫情病毒不同源，排除近期新疆本地新冠病毒的持續傳播，也與大陸本土目前流行新冠病毒無關。