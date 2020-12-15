包裹釘廣告「千元衣服毀了」　宅配只賠280！闆娘火：這樣的品質

網搜小組／劉維榛報導

「這麼大的宅配公司，這樣的服務品質！」一名服飾店老闆娘抱怨，日前寄包裹，客人收到貨後，發現包裝釘著廣告單，裡面全新衣服也毀損。原PO向宅配業者申訴後，對方卻只願意賠重量金額280元，等於原PO必須認賠，更氣人的是，要求業者廣告改用黏貼方式，客服竟回應「沒辦法！」

高雄一名女網友在臉書《爆料公社二社》透露，本身經營服飾店，網購商品部分，小幫手會依照SOP裝到塑膠便利袋裡，怎料客人收到衣服後，卻反映衣服被訂書釘壞了，原來宅配業者會在包裝外頭釘上廣告文宣。

畢竟一件衣服售價1000多元不等，宅配業者卻只願意賠償280元，讓原PO無法接受，「賠償金額不到我們成本的一半，其他要我們店家自行吸收。」避免悲劇再發生，於是原PO向宅配客服建議，別使用釘書機固定文宣，可以改用黏貼方式，怎料卻得到「沒有辦法」的答案。

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更崩潰的是，至今已發生過2次釘壞衣服的狀況，而原PO早已買進一批便利袋，價值好幾萬元，不用完也不行，「這麼大的宅配公司，這樣的服務品質，真的很傻眼！」

▲網友一致建議向消保官申訴！（圖／翻攝爆料公社二社）



文章曝光後，網友也替原PO抱不平，「這不能提告毀損嗎？商品的確毀損了呀」、「換業者比較快，沒使用的便利袋拿去退吧，不退？將備妥之前受損物品的證據去找消保官申訴吧」、「之前遇過倒閉，還好賠400-500元而已，再便宜也不用」、「這有些扯，是很趕時間又要省膠帶嗎？預防萬一，可能要多加紙板保護衣服了」、「我猜再追下去可能也是釘的員工要賠，聽說這間對員工很摳的」、「可能要組個受害者聯盟，一起上告」。

▲有兩位客人衣服都被釘壞，原PO無奈認賠！（圖／翻攝爆料公社二社）

