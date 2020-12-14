迎聖誕！電商快閃免運優惠再起　5大熱銷送禮強勢攻人氣榜

▲東森購物網推出「1212森誕狂歡」活動攻聖誕商機。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

準備迎接聖誕節到來，節慶採購需求在近期漸升溫，電商平台在雙12過後，再推新一波應景活動搶攻聖誕商機，除集結各式相關商品供選購，更祭出折價券、快閃免運等優惠，選禮時可以省點荷包，也搜出5大熱門聖誕商品，打算玩交換禮物或送禮的人可做為參考。

東森購物ETMall延續雙12買氣，推出「1212森誕狂歡」迎聖誕，至12/28止，上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等通通祭出超殺特惠價，眾多指定精選商品12元、112元、1,212元、11,212元，消費滿額並登記最高送3200、21家銀行刷卡最高回饋26%；單筆消費滿1,212元，送50元熊媽媽買菜金，限量50,000組。除天天祭出多項好康優惠，活動期間於全通路消費任一件商品，可參加「瑞穗天合國際觀光酒店住宿」奢華國旅天天抽，每月再加碼抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊，一人中獎2人。

▲Yahoo奇摩購物中心即日起強打「金色聖誕節」活動。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心於12/25以前強打「金色聖誕節」活動，除導入AR技術推出「AR禮物專區」，同時也嚴選聖誕好物7折起、狂發數萬張折價券，刷Yahoo聯名卡筆筆消費6%回饋無上限，選購指定品類單日消費滿5,000元送500購物金，24h快速到貨單日消費滿萬送千元購物金，加碼滿額再送膳魔師保鮮盒。

Yahoo奇摩超級商城推出「狂歡派對倒數一站搞定不NG」活動，即日起至1/4止，集結聖誕倒數月曆、交換禮物、迪士尼系列商品、派對彩妝與穿搭，祭出折價券現領、最高現折300元優惠；Yahoo奇摩拍賣祭出12/22當日限定消費滿99元萊爾富快閃免運，並精選鬼滅之刃周邊、派對小物、聖誕裝飾等熱銷品推出《聖誕交換禮物》專區。

生活市集觀察站內數據指出，「聖誕」、「聖誕禮物」、「聖誕節糖果餅乾」等關鍵字在近一個月內皆躍升網友熱搜標的，其中「聖誕交換禮物」近一月搜尋度更大幅成長超過3.9倍。12月初至今，熱銷前5大聖誕商品包含「聖誕造型擴香瓶」、「聖誕樹裝飾組」、「旋轉星空燈」等，其他品項如「造型雙層防燙杯」、「聖誕風法蘭絨毯」等也廣受青睞，熱銷價格帶落在200～800元之間。

▲聖誕造型擴香瓶、北歐聖誕雙層防燙杯等，是熱銷的聖誕商品。（圖／生活市集提供）

搶搭聖誕送禮商機，生活市集即日起推出「歡樂聖誕趴」專區下殺2.5折起，並規劃各項預算區間如300元以下、500元以下、1000元以下等，囊括日常小物、3C商品、節慶裝飾、零食糖果等，且不限金額全面免運費。此外，至12/15以前，再推出「返場加碼、全站回饋8%」活動，凡於活動區間消費，下單不限金額並於指定頁面完成登記，筆筆皆回饋8%集集點。