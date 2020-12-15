趁現在入手聖誕限定款　蘭芝、歐舒丹、Jo Malone爆殺39折起

▲PChome 24h購物推「聖誕限定專屬商品」，包括Melvita蜜葳特摩洛哥堅果油滾珠筆10ml聖誕包裝、L’OCCITANE歐舒丹節慶嘉年華彩球組，搶攻年末節慶商機。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商平台搶搭聖誕節熱潮，系列活動陸續開跑，東森購物ETMall主打「1212森誕狂歡」，延續雙12買氣迎聖誕；PChome 24h購物攜手500大品牌，全場下殺24折起，並強推聖誕限定專屬商品；松果購物則是推出迪士尼線上一站式體驗店，玩交換禮物不愁挑不到好物。

東森購物ETMall延續雙12買氣，推出「1212森誕狂歡」迎聖誕，至12/28止，上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等通通祭出超殺特惠價，眾多指定精選商品12元、112元、1,212元、11,212元，消費滿額並登記最高送3200、21家銀行刷卡最高回饋26%；單筆消費滿1,212元，送50元熊媽媽買菜金，限量50,000組。除天天祭出多項好康優惠，活動期間於全通路消費任一件商品，可參加「瑞穗天合國際觀光酒店住宿」奢華國旅天天抽，每月再加碼抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊，一人中獎2人。

▲東森購物網推出「1212森誕狂歡」活動攻聖誕商機。（圖／翻攝自東森購物網）

看準聖誕節採購熱潮，PChome 24h購物即日起火熱開跑「好個聖誕」系列活動，攜手500大品牌最高回饋22%，全場下殺24折起，集結理膚寶水、蘭芝、歐舒丹以及微軟、EPSON、收藏家等推出「聖誕限定專屬商品」，像是「LANEIGE蘭芝 水酷肌因保濕禮盒2020聖誕版」驚喜價2,000元有找、「歐舒丹 節慶嘉年華彩球組」下殺599元、「Jo Malone 香水香氛繽紛聖誕襪組」爆殺39折、Melvita蜜葳特聖誕商品84折起，除強打獨家聯名禮物盒、限定耶誕款式等品項39折起，另與36大銀行合作祭出最高回饋12,121、儲值購物及使用9大行動支付最高送20%。

松果購物從搜尋量發現，「聖誕禮物」、「交換禮物」關鍵字搜尋量近兩天飆升3.6倍，搜尋的商品價格區間占8成以500元以內為首選，其他2成則在300元以下。站上即日起推出聖誕禮物專區99元起，並首度攜手迪士尼推出線上一站式體驗店，並規劃300元以下、500元以下、1,000元以下等各類別正版授權商品3.2折起，而12/17～12/31期間單筆消費滿1,000元，有機會獲得「靈魂急轉彎」T-Shirt或文具組限量贈品。