影／桃園預拌混凝車大迴轉輾斃騎士　死者家屬接通知錯愕：多年沒聯絡

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子14日駕駛預拌混凝車在龜山區萬壽路2段路口迴轉時，同向張姓騎士閃避不及被捲入車底，被拖拉約5公尺後緊急送醫仍傷重不治，警方根據現場監視畫面研判，應該是預拌混凝車迴轉時，忽略後方直行車輛釀禍；但事後通知張姓騎士家屬時，卻苦於無法聯繫上，晚間好不容易聯繫上家屬，其家屬聲稱，張長期未與家人聯繫，也不清楚他在哪裡工作，對於突然意外噩耗都感到錯愕。

▲桃園市一輛預拌混凝車14日中午在萬壽路2段路口迴轉時，張姓騎士閃避不及衝入車底慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起意外發生在14日上午11時20分，27歲林姓男子駕駛預拌混凝車從新北往桃園方向行駛，行經龜山區萬壽路2段時，突然在路口處大迴轉轉往新北市方向，同向後方39歲張姓男子在內側車道騎車時閃避不及撞上，連人帶車被捲入車底，拖拉約5公尺後預拌混凝車才停住，但張姓騎士已血跡斑斑倒臥車底。

▲桃園市預拌混凝車14日上午在萬壽路2段路口迴轉時，後方同向張姓騎士剎車與閃避不及衝入車底，機車幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方根據路口監視器畫面研判，預拌混凝車在路口迴轉時，駕駛林姓男子未注意後方車輛動態是造成意外發生主因，事後聯繫張姓騎士家屬，卻發現無法聯繫上，警方在晚間終於聯繫上其家屬，騎士弟弟到交通分隊製作筆錄時透露，死者與家人已數年未聯繫，根本不清楚他在哪裡工作、住在哪裡，收到警方通知製作筆錄，才知道死訊，家人都相當錯愕。

據指出，張姓騎士似乎是單身未婚，獨自在桃園工作，包括弟弟在內都是工人，警方根據肇事現場相關事證，已請騎士家人提供相關線索，以方便進行後續檢察官相驗與責任歸屬釐清，並與肇事林姓駕駛、公司等進行後續求償事宜。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／桃園聯結車未關車斗門...安全島紅綠燈慘遭撞斷！司機急上路釀禍

►中油桃園煉油廠驚傳氣爆！5層樓高酸水槽自燃 頂蓋炸飛竄出大火

►影／中壢隨機砸車！10多輛慘成出氣桶 22歲「棒棒男」：和老母吵架