女大生IG擁6000粉絲！男友媽酸「養不起網美」狂勸分手

▲一名女大生意外聽到男友媽勸男友跟她分手，只因認為她是「網美」。（示意圖／取自Pakutaso）

實習記者陳培鈞／綜合報導

現代網路發達，不少人因認真經營社群媒體，意外獲得不少粉絲支持、追蹤。一名女大生日前上網抱怨，表示自己平常喜歡分享生活照在ig上，因此累積了約5、6千名粉絲，男友媽媽發現後認為她是「網美」，一定很會花錢、會養不起，要男友跟她分手，讓她委屈直呼「只是喜歡分享自己吃了什麼？去哪玩？錯了嗎？」

一名女大生12日在論壇Dcard上，以「男友媽媽因為我是『網美』而要我們分手」為題發文，表示自己和男友穩交半年，上週開心和對方爸媽見面吃飯。過程中聊了很多事，因男友媽媽有在用IG，表示想要追蹤她，而她沒有想太多就同意了。原PO也表示，她平常喜歡分享自己吃喝玩樂的照片，且IG是設公開帳號，所以吸引將近6千名粉絲追蹤。

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▲原PO平常喜歡分享自己吃喝玩樂的照片。（示意圖／pixabay）

沒想到當晚回家和男友通電話時，意外聽到男友和男友媽的對話。男友媽問他女朋友是不是網美，又說「你看她的IG粉絲那麼多！照片每張都拍的很漂亮，衣服感覺都不便宜，還有那些食物，感覺就很會花錢欸！你絕對養不起她的啦！」

雖然男友出面幫她緩頰，表示我都花自己的錢，有能力自己養自己，還說明我跟他出門也都對半分。不過男友媽媽還是表示，「久了你就知道了！那是剛開始在一起她才這麼客氣，你都不知道現在的女生都這樣」，狂勸他分手，直到男友不耐煩才停止。

原PO無奈補充，雖然她在男友面前假裝沒有聽到，但還是覺得很委屈，認為自己分享吃什麼、去哪玩錯了嗎？且從沒要求誰要出錢，男友要幫她付都被她拒絕，堅持AA不然，會讓他花到錢的地方，大概只有他的油錢吧；且她2個禮拜左右才PO一篇文，又不是天天出去玩、吃大餐，根本稱不上網美吧？

▲原PO有將近6千名粉絲追蹤。（示意圖／翻攝自pixabay）

文章曝光後不少網友都都安慰原PO，表示長輩的觀念都比較傳統，叫她不要想太多「我覺得才在一起半年還好吧，畢竟男友媽也還沒有認識真正了解妳，老一輩有這些想法難免，正好可以檢視男友是豬隊友還神隊友

。」

還有網友感同身受，「跟我的情況很像，好險沒給男友媽追，我也是紛絲4、5千，喜歡分享生活、拍照、拍美食，就被一堆人叫網美，超討厭。」「我以前交過一個，我也是有佛系分享生活粉專讚數也差不多六千，對方媽媽就說我不是正經人？？」