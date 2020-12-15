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男蟲「我爸尹衍樑」騙愛E級網紅　誘拐正妹化妝師！刺青自爆已婚

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安安跟小艾懷疑，受害者不只她們，無法原諒鍾男這種騙人的渣男行為，要提告為自己討公道。（圖／黃耀徵攝）

▲安安跟小艾懷疑，受害者不只她們，無法原諒鍾男這種騙人的渣男行為，要提告為自己討公道。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台北市1名自稱是尹衍樑私生子的娛樂公司老闆鍾男（27歲），遭直播主級網紅、小模等控訴騙愛、詐財。受害者其中之一的化妝師小艾（化名、25歲）表示，鍾男利用臉書私訊搭訕她，2人進而交往，但某天她發現鍾男左手竟刺著一個女生名字的英文縮寫，她起疑質問，鍾男還面不改色硬掰「那是歌詞」，企圖說謊蒙混過關。

 

化妝師小艾談起自己遭遇表示，今年年初鍾男透過臉書私訊聯絡她，說她像模特兒，想與她認識。小艾表示，2人第一次見面時，鍾男帶她到101大樓一家頂級下午茶餐廳，她見鍾男長相斯文，全身穿戴都是名牌，舌燦蓮花的甜言蜜語很會哄人開心，小艾因此陷入情網。

鍾男對小艾每天噓寒問暖，甚至以公司合夥人身分介紹名Ｌ姓女子（L女）與小艾認識，「他（鍾男）就說Ｌ女是他的妹妹，還用視訊電話讓我們2個打招呼。」直到某天，她發現鍾男左手虎口有個英文刺青，仔細看似乎是Ｌ女名字縮寫，才懷疑兩人關係不單純。「他（鍾男）就發誓說刺的是歌詞，還上網Google查給我看」。小艾因此也未再追究。

鍾男夫婦10月底合拍一組時尚照片，兩人大方認愛，平常也常在IG上高調炫富，表示擁有一大堆愛馬仕精品。（圖／翻攝鍾男IG）

▲鍾男夫婦10月底合拍一組時尚照片，兩人大方認愛，平常也常在IG上高調炫富，表示擁有一大堆愛馬仕精品。（圖／翻攝鍾男IG）

某天，鍾男表示想在台中開個私人會所，要找4名股東各出1千萬，內定小艾是其中之一，「我希望為我們的未來做打算，一起拚事業。」接著鍾男說跟合夥人L女不合打算拆夥，把保母車送給L女後，打算再買1輛賓士，要求小艾陪他看車。「他問我手上能動用的資金有多少。」鍾男不斷把「我們」2字掛在嘴上，也讓小艾被愛情沖昏頭的傻傻相信。

結果鍾男選了一輛要價180萬的賓士車，付款時，鍾男要求小艾先幫忙付清，再從日後台中私人會所投資款中扣除，小艾乖乖拿出積蓄繳清車款，但事後回到家跟朋友聊起，越想越不對勁，才趕緊打給車行要求款項先凍結，保住180萬辛苦錢。

對於指控，鍾男否認自是稱尹衍樑私生子身分，對於與侯友宜、顏清標有親戚關係一事，也表示「沒說過這樣的話」﹔反控被害人違約在先，還透過律師要求2百萬和解金，雙方已在訴訟，相信司法會還自己一個公道。

在IG上狂曬照片，鍾男也喜歡以「心靈雞湯」分享心情，講述自己經營「集團」遇上的高低潮。 （圖／翻攝鍾男IG）

▲在IG上狂曬照片，鍾男也喜歡以「心靈雞湯」分享心情，講述自己經營「集團」遇上的高低潮。 （圖／翻攝鍾男IG）

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