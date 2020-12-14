▲桃捷董事長劉坤億宣布，全桃園最大公有房舍太陽能光電廠-桃捷青埔機廠正式啟用。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃捷董事長劉坤億14日宣布，經過約4個月的建置時間，全桃園最大公有房舍太陽能光電廠-桃捷青埔機廠正式啟用，共鋪設11,078片太陽能板，設置容量為3,600峰瓩(kWp)，預計每年發電可達378萬度，相當於可供應1,040戶人家1整年使用，並減少每年二氧化碳2,000公噸的排放量，替桃捷公司增加421萬收入。

劉坤億表示，桃捷公司在蘆竹及青埔機廠設置的太陽能光電系統，一年發電量為582萬度，相當於可供應全台1,601戶一整年的家庭用電，更可減少3,079公噸的碳排放量。桃捷公司落實企業責任和綠色運輸理念完成重要里程碑，14日舉行「領航捷能 美好永續-桃捷青埔機廠太陽能光電系統啟用典禮」。

桃捷總經理蒲鶴章提及，目前太陽能的效率已經接近30%，對比發展初期效率只是個位數，這十幾年來一直不斷的向上突破，綠能的重要，不僅止於科技業的展現，更是與全人類息息相關的議題，如何取得乾淨、取之不盡用之不絕的能源，對於未來人類的發展非常的重要。

▲▼昱鼎投資興建，桃捷領航完成捷運界最大太陽能光電系統。（圖／桃捷提供）

昱鼎電業公司總經理趙慶和表示，該公司是全台唯一和3個捷運合作的廠商，其投資興建的桃捷蘆竹機廠、青埔機廠太陽光電廠，兩案已陸續完工並完成併聯啟用，成功協助桃園市打造低碳綠色城市。

桃園市經濟發展局局長郭裕信表示，桃園從升格以來積極發展再生能源，目前所有再生能源裝置發電量約500百萬瓩(MW)，是北部第一名。由於桃園是工業大鎮，用電量占全國七分之一，因此在能源轉型的議題上桃園不可能缺席，推動能源轉型的同時成立了綠能辦公室，希望在2025年達成50%天然氣、30%燃煤、20%再生能源的能源轉型目標。

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