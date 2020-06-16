跟著桃捷一起去旅行好康多　6月下旬開放系列輕旅行活動報名

▲桃捷7至9月推出系列輕旅行活動。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情趨緩，國旅正夯，搭機捷遊桃園正流行！為響應防疫新生活運動，促進市場經濟活絡，桃捷公司推出「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，6月下旬開放活動報名，7月至9月間陸續推出各種輕鬆遊行程；其中，7月1日起至9月20日，原價320元的「仲夏一日票」買一送一，還可憑票沿線商家購物享折扣。

▲▼觀旅局局長楊勝評、副市長李憲明、桃捷公司董事長劉坤億、總經理蒲鶴章(由右至左)於青塘園遊客中心，和志工們同樂，一起體驗彩繪風箏手作課程。（圖／廖帝權提供）

桃捷推出的「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，16日開放桃捷志工首發踩線團，從A19棒球車站出發，讓在疫情期間，辛苦工作的志工們暢遊青塘園生態公園。桃園市副市長李憲明、觀旅局局長楊勝評、桃捷公司董事長劉坤億、總經理蒲鶴章也於青塘園遊客中心，和到場和志工大哥大姐們同樂，一起體驗彩繪風箏手作課程。

▲機捷A18高鐵桃園站附近青塘園。（圖／廖帝權提供）



至於，機捷沿線那幾站最好玩？觀旅局局長楊勝評強力推薦，高鐵青埔站區內的A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站，是下半年桃園觀光重點。A18高鐵桃園站的「八景島水族館」8月初即將開幕，市府從9月1日起連續三個月，將在高鐵廣場舉辦歡樂嘉年華，有遊樂園、摩天輪、海盜船等遊樂設施，到了年底還有萬聖節和聖誕節活動。

▲桃捷志工從A19棒球車站出發輕鬆遊。（圖／桃捷提供）

桃捷董事長劉坤億說，「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，將在7月至9月間陸續推出，6月下旬開放活動報名。7月份行程包含：7月8日、7月16日推出A10山鼻站-大古山農夫體驗之旅。7月22日、7月23日推出A7體育大學站-志清湖踏青野餐趣。桃捷公司推薦沿線車站景點行程，絕對讓您玩得過癮、吃得特別，歡迎民眾踴躍報名參加。

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