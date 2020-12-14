Uber司機「恐攻級酒駕」撞爛女騎士！父母法庭哭喊　天價賠償曝光

▲郭俊邑恐攻級酒駕，撞死女騎士。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

Uber司機郭俊邑前年酒駕上路，以超過100的時速撞上路邊3輛機車，導致一名女騎士傷重身亡。台北地院審理後，判郭男應賠死者的雙親共1,168萬餘元，全案仍可上訴。

郭俊邑107年8月23日與好友到台北市文山區的KTV唱歌、喝酒，開車回家途中，突然闖了紅燈，以時速100公里的高速行駛了3公里，期間連續撞倒3輛機車，導致1死2傷，陳姓女騎士無辜遭撞，頸椎、肋骨斷裂，全身嚴重骨折，還有血氣胸等症狀，送醫後仍傷重不治。

郭俊邑駕車的過程中，完全沒有踩剎車，因此被檢察官痛罵「與恐攻沒什麼兩樣」。台北地院一審判定，無法證明郭俊邑有不確定殺人故意，因此依照不能安全駕駛致死等罪，判處8年有期徒刑，檢方不服上訴。

▼郭俊邑酒駕飆車，撞死女騎士。（圖／ETtoday資料照）



高院法官6月24日認定，郭俊邑撞傷第一人以後，明知道有可能會撞死人，還是心存僥倖，後來又撞上了2人，再度造成一死一傷，有不確定殺人的故意，因此依照殺人罪判處12年、肇事逃逸罪判處1年2個月有期徒刑，合併執行12年6個月，酒駕肇事的部分則判處6個月有期徒刑，得易科罰金。

此外，陳女的父母提起民事訴訟，求償醫藥費、喪葬費、精神撫慰金等費用，一共2,779萬餘元。法院審理後認為，陳女的父母請求喪葬費、醫療費等費用有理，扶養費的部分也合理，扣除保險、減去部分金額後，判郭男應賠償1,168萬元，全案仍可上訴。