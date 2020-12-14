超商結帳報電話！高帥男「FB收搭訕私訊」　他嚇封鎖：是後面客人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前到超商買東西，並在結帳時報出會員電話；沒想到，回家後竟收到搭訕私訊，對方表明剛剛排在他後面，聽到了手機號碼，於是把握機會找到他臉書。此舉讓他瞬間反感，大票網友也覺得母湯，傻眼直呼「超恐怖」、「有點變態」。

男網友在dcard貼出截圖，只見對方打完招呼後，便開啟搭訕模式，表示「不好意思冒昧打擾你了，我剛在全家排在你後面，覺得你好高喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一席話讓原po覺得不太舒服，立刻反問對方，為何能找到他的臉書。而對方則解釋道，「因為你念全家會員的時候，我有聽到號碼，就可以連到你FB了，你也是住XX嗎？」

▲對方透過手機號碼找到他的臉書。（圖／翻攝自dcard）

對於陌生人這番舉動，他立刻採取封鎖處理，也忍不住抱怨「就算對方不是男的，是女生我也覺得這個行為有點噁，超反感。」

網友們看完紛紛回應，「以後都不唸了」、「希望不會再有人說性別正確，因為不管男女這種行為都噁爆了」、「天啊...也太可怕了吧」、「還特地找到你facebook，看來真的很想認識你」、「我也因為報號碼被陌生人加過賴」、「個人覺得有人欣賞是好事，只要你拒絕後，對方不再打擾就沒差吧，表示至少你還不錯」。

另外，有熱心網友也分享，如何避免陌生人透過電話，搜尋到你的臉書。首先進到臉書「設定」，再點選「隱私設定」，拉到最下面後，將相關的設定改掉即可。

▼若怕碰到類似情況，可以到臉書的隱私設定進行更改。（圖／翻攝自dcard）