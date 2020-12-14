暗夜被怪男跟蹤18km！科大女驚恐秀「遭撕毀外套」：我逃到加油站

▲高雄一名女大生13日晚間在路上遇陌生男子搭訕，外套還慘遭扯破。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、陳羿妏、徐愷昕／高雄報導

高雄一名女大生昨（13）日晚間8時許獨自騎車返家途中，遭一名陌生男子跟蹤約18公里，且當2人停等紅燈時，對方還突然上前詢問「我可以認識妳嗎？」嚇得她催油門加速逃離，怎料，卻又被男子拉住衣角、試圖拉下車，外套慘遭扯破，所幸最後有逃跑成功，在男友陪同下趕緊報警處理。最新消息指出，嫌犯已落網，初步了解為一名年約25歲的男子，在大寮區某冷凍公司擔任操作員，有多項性騷擾、妨害自由前科。

▲▼女大生回憶當時情景表示，陌生男子跟蹤她將近20公里，每個紅燈時都會同步停下。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄某科大1名大一女學生13日晚間從旗山打工準備回家，一路往大樹方向騎，不料在行經台22線武德殿附近時，卻遭一名陌生男子跟蹤將近20公里。女大生今天出面表示，由於當時沒有其他車輛，且她每停一個紅綠燈，男子就會跟著停下，故她早有警覺，孰料，當她騎到里嶺大橋大十字路口處等停紅燈時，該名男子竟騎到她左後方詢問，「我可以認識你嗎？」

女大生表示，她當下馬上回覆「我不要！」並催油門加速離開，結果男子竟抓住她外套，打算將人強拉下車，導致她外套在掙扎時整個被扯破，所幸最後逃跑成功，到鄰近加油站尋求協助，並報警處理。

對此，仁武分局接獲報案後，調閱監視器發現嫌疑人騎乘白色機車，穿著黑色上衣，戴白底有條紋的安全帽，而循線追查後，今（14）日稍早已於大寮區順利逮到嫌犯，初步了解是一名年約25歲張姓男子，目前於大寮區某冷凍公司擔任操作員，有多項性騷擾、妨害自由前科。

另外，據了解，張男身心狀況經醫師診斷有戀物癖，需服用藥物，只是服用藥物會出現嗜睡副作用，而張男犯案當天準備騎車到大寮工作時，擔心想睡覺，並沒有服藥。

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