臉書數位貨幣爭議　周小川：人民幣國際化勿取代他國貨幣主權

▲前中國人民銀行行長周小川。（資料圖／CFP）

文／中央社台北13日電

中國金融學會會長、前中國人民銀行行長周小川稱，支付體系現代化可提升跨境支付的便利性，也可實現更高層次的監管。他也提到，可透過智慧型合約，加強對兌換、跨國交易等監管。

他在2020年上海金融論壇上表示，支付交易牽涉獲取、處理資訊等環節，過去因基礎設施限制，傳統的POS機（銷售點終端機）和收銀機的資訊收取有限，處理內容也不多，若涉及跨境交易，消費者需事先獲取匯率資訊再換匯，不僅換取的外幣使用不完需再換回本幣，還可能造成持幣風險。

周小川表示，在資訊取得、數據處理等能力提升後，可在交易時做更多事情，促進支付便利化，尤其是針對跨境支付。另外，也能較過去更容易取得匯率資訊，避免金融機構在換匯時給客戶假優惠匯率待遇的弊病。

周小川也指出，支付體系現代化可實現更高層次的監管。透過智慧型合約，國家可對商家兌匯是否合乎規定進行監管。他也認為可藉由智慧型合約控制什麼情況可以匯兌、什麼情況不可以匯兌，「這比較符合亞洲和新興市場國家的需要」。

「智慧型合約」是區塊鏈概念下的特殊協定，具有自動化、不可竄改、透明化等特點。

周小川指出，一般國家的經常帳通常是可兌換的，但不少國家的資本帳在換匯上有限額，由於年度限額量較大，所以管不住資本帳換匯的用途，有時也可能出現不合規定的現象，例如聲稱是經常帳的兌換，其實是用於資本帳。

▲中國推動發行數位人民幣。（圖／CFP）

周小川認為，透過智慧型合約對商家進行編碼，另可規定在不同行業中支出的限額標準，就能避免上述換匯風險。

周小川也指出，經常帳和資本帳間也存在模糊地帶，如在境外購買個人健康保險或財產保險在中國是不合規定的，透過智慧型合約，對交易瞬間進行監管，也可解決相關問題。另外，透過智慧型合約和對單筆交易金額進行限制，也可對金融市場投機交易進行有效監管。

周小川還提到，臉書（Facebook）去年推出加密貨幣Libra，導致其他國家憂心本國貨幣將可能被取代。對於貨幣主權問題，他稱，在進行支付體系現代化、推動人民幣國際化時，不要動輒試圖取代他國貨幣主權，導致人家的貨幣政策、外匯政策不再生效，避免大國沙文主義的可能性。

▲數位人民幣受到國際關注。（圖／CFP）