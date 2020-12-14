單肩扛「40kg瓦斯桶」爬象山！超猛阿伯直往前　網笑：送這趟加500

▲扛瓦斯爬象山。（圖／翻攝自信義區三兩事）



記者黃可昀／綜合報導

台北市象山是很多爬山愛好者必朝聖之地，晚上也有不少人會去那看夜景，爬山的方式百百種，但竟然有人扛著瓦斯桶爬？一名男子表示，他昨天去走象山步道，看到前方有個登山客氣喘吁吁、步伐規律，肩上還扛著不明圓柱體，湊近一看才發現對方竟然扛著瓦斯桶直接上山，讓他驚呼「每個人自我訓練的方法都不同！」

原PO在臉書社團「信義區三兩事」表示，昨天趁著周末最後一天沒下雨，他到象山步道運動散步，他在這看過很多種爬山方式，有些人扛著腳踏車登上九五峰，有些人會手持聖經邊爬邊讀，也有人會倒著走增加難度，但這些都沒有他昨天目睹的景象特殊！

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▲象山親山步道。（圖／台北旅遊網提供）



前方一名身穿灰色上衣的阿伯單肩扛著瓦斯，右手扶著握把一路往上坡攀去，雖然原PO不確定對方究竟是來送瓦斯，還是單純拿著空瓦斯桶自我鍛鍊，無論目的為何都很佩服對方體力，畢竟空的瓦斯鋼瓶就已經20公斤，灌滿瓦斯更重達42公斤。

網友看了也驚訝留言，「送這趟至少加500」、「還有雙手雙腳著地倒退爬上山的鍛鍊高手」、「這是山上有寮屋需煮食燒水瓦斯要自己扛上山」、「這些人很猛的....有次看到一位壯丁，扛著瓦斯桶、叼著菸，一路往95峰方向衝過去，追都追不上」、「使命必達～應該是山頂有人叫瓦斯。」