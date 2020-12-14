　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單肩扛「40kg瓦斯桶」爬象山！超猛阿伯直往前　網笑：送這趟加500

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼扛瓦斯爬象山。（圖／翻攝自信義區三兩事）

▲扛瓦斯爬象山。（圖／翻攝自信義區三兩事）

記者黃可昀／綜合報導

台北市象山是很多爬山愛好者必朝聖之地，晚上也有不少人會去那看夜景，爬山的方式百百種，但竟然有人扛著瓦斯桶爬？一名男子表示，他昨天去走象山步道，看到前方有個登山客氣喘吁吁、步伐規律，肩上還扛著不明圓柱體，湊近一看才發現對方竟然扛著瓦斯桶直接上山，讓他驚呼「每個人自我訓練的方法都不同！」

原PO在臉書社團「信義區三兩事」表示，昨天趁著周末最後一天沒下雨，他到象山步道運動散步，他在這看過很多種爬山方式，有些人扛著腳踏車登上九五峰，有些人會手持聖經邊爬邊讀，也有人會倒著走增加難度，但這些都沒有他昨天目睹的景象特殊！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲象山親山步道。（圖／台北旅遊網提供）

▲象山親山步道。（圖／台北旅遊網提供）

前方一名身穿灰色上衣的阿伯單肩扛著瓦斯，右手扶著握把一路往上坡攀去，雖然原PO不確定對方究竟是來送瓦斯，還是單純拿著空瓦斯桶自我鍛鍊，無論目的為何都很佩服對方體力，畢竟空的瓦斯鋼瓶就已經20公斤，灌滿瓦斯更重達42公斤。

網友看了也驚訝留言，「送這趟至少加500」、「還有雙手雙腳著地倒退爬上山的鍛鍊高手」、「這是山上有寮屋需煮食燒水瓦斯要自己扛上山」、「這些人很猛的....有次看到一位壯丁，扛著瓦斯桶、叼著菸，一路往95峰方向衝過去，追都追不上」、「使命必達～應該是山頂有人叫瓦斯。」

ET快訊
緯創印度廠iPhone被偷光　損失16億
女騎士停紅燈男子突問「可認識妳嗎」　她喊不要慘被拖下車
快訊／花蓮最美車站落軌意外！1男頭部爆血搶救中
Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！僅花1年翻
獨／士達衛咖啡倒閉全資遣！LINE對話流出：領不到薪水
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇貞昌挺台漫「打統編」惹議　台灣漫畫基地說明了

淡水違規亂飛R22遭查扣！機主捐了　送給大學「一台要價近千萬」

獨／「士達衛咖啡」突熄燈　總部回應了！強調優先解決員工權益

單肩扛「40kg瓦斯桶」爬象山！超猛阿伯直往前　網笑：送這趟加500

別再跑了！夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　網笑噴：真的抓不到

胡晴舫請辭文策院長！臉書PO文結束15個月「奇幻旅程」

仁武產業園區遭控上萬棵樹被「斷頭」移植　高市府：立即停止修剪

只搞觀光爛到爆！他點名基隆、花蓮2夜市　在地人狂打臉：不懂吃

高雄士達衛無預警倒閉！員工超厭世「ㄏㄏ想不到吧」　內部公告曝光

蔣萬安飆「告白氣球」尬高嘉瑜　陳時中：型男唱歌應該很好聽

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

蘇貞昌挺台漫「打統編」惹議　台灣漫畫基地說明了

淡水違規亂飛R22遭查扣！機主捐了　送給大學「一台要價近千萬」

獨／「士達衛咖啡」突熄燈　總部回應了！強調優先解決員工權益

單肩扛「40kg瓦斯桶」爬象山！超猛阿伯直往前　網笑：送這趟加500

別再跑了！夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　網笑噴：真的抓不到

胡晴舫請辭文策院長！臉書PO文結束15個月「奇幻旅程」

仁武產業園區遭控上萬棵樹被「斷頭」移植　高市府：立即停止修剪

只搞觀光爛到爆！他點名基隆、花蓮2夜市　在地人狂打臉：不懂吃

高雄士達衛無預警倒閉！員工超厭世「ㄏㄏ想不到吧」　內部公告曝光

蔣萬安飆「告白氣球」尬高嘉瑜　陳時中：型男唱歌應該很好聽

蘇貞昌挺台漫「打統編」惹議　台灣漫畫基地說明了

寶可夢樂園萌炸！全台聖誕活動一次看　森林冰屋秒飛北國仙境

蘇貞昌捲「打統編」爭議　游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款

淡水違規亂飛R22遭查扣！機主捐了　送給大學「一台要價近千萬」

成都女拒隔離！帶行李箱「翻牆逃跑」超囂張　當場被防暴叉制伏

新化警長督導取締酒駕路檢　查獲2人持有安毒

獨／「士達衛咖啡」突熄燈　總部回應了！強調優先解決員工權益

岡山幼犬中捕獸夾痛苦哀號　動緊嘆：半月扯斷5條狗腿！

SCFI貨櫃運價綜合指數上漲8.6%創新高　貨櫃三雄受惠「法人喊買！」

大玩脫衣骰子...輸了脫一件！3辣妹包廂內裸舞　下秒男客全起身

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

生活熱門新聞

爸接女兒下課驚見「出軌」　22秒偷心崩潰

外送哥打破花瓶！店家不追究「5個月後驚呆」

今晨13.5度越晚越冷！入夜探底12度凍4天　大雨熱區曝

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

連3天「急凍13°C」時間、地區曝

才接金鑛咖啡　士達衛無預警倒閉

小綠綠「陪聊10分鐘45元」！北一女校慶超狂擺攤

住飯店雞肋電器　長髮女手抽筋崩

分數曾直逼醫牙！1科系「跌落神壇」薪水超低

同事偷用帳號「免運外送」　她跳通知：很幹

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

「骨頭丟垃圾桶」被糾正！網曝1招簡單分辨

永康芒果冰店倒閉再+1！

獨／士達衛咖啡倒閉！店員LINE對話曝現況

更多熱門

相關新聞

醉司機滿載瓦斯桶擊落騎士　她氣炸：根本酒駕殺人

醉司機滿載瓦斯桶擊落騎士　她氣炸：根本酒駕殺人

新竹一名邱姓騎士載女友到新竹火車站時，遭到1輛運送瓦斯的小貨車突然插入車道搶道，害他們犁田，女友當場左手肘骨折送醫，肇事的小貨車駕駛雖被移送法辦，邱姓騎士事後才知道小貨車司機酒駕，雙方和解破局，邱姓騎士說，就用法律讓他學到教訓吧。

家中見巨海豹　網：以為是3D踏墊

家中見巨海豹　網：以為是3D踏墊

吃薑母鴨敬酒爆衝突　瓦斯爐也拿來砸　

吃薑母鴨敬酒爆衝突　瓦斯爐也拿來砸　

瓦斯桶放置位置不安全瓦斯行應拒絕供氣

瓦斯桶放置位置不安全瓦斯行應拒絕供氣

用「瓦斯桶」存錢！零錢灑滿地超療癒

用「瓦斯桶」存錢！零錢灑滿地超療癒

關鍵字：

扛瓦斯象山瓦斯桶

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

台南正妹女警指揮！駕駛看呆…慘被老婆巴頭

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

他晚上10點後洗衣服 　房東：斷電到明天　

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面