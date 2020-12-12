嘉義國小師爆不倫...正宮怒「兩人運動」開房車震還「優良教師」

▲嘉義縣傳國小教師外遇。（示意圖／視覺中國）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣已婚國小黃姓女老師與同校已婚張姓男老師傳出婚外情，兩人被控利用接送小孩機會，涉於飯店及公共停車場發生性行為，被同為教師職的張男正宮告上法庭，日前判決出爐。嘉義地院根據雙方協議書及和解書以及對話紀錄，認定黃女與張男有婚外情，判黃女應賠償正宮35萬元。全案可上訴。而張姓男老師也於事情爆發後被調整到其他縣市，離開原校教職。

此外，正宮對黃女曾獲選為優良教師，難以接受，向校方陳情。嘉義教育處表示，本案已收到陳情人（指正宮）的陳情信件，並提供法院的民事判決書，近日教育處將就陳情意見、判決書內容及優良教師評選的規定與法制單位進行討論後，進行處置。

嘉義縣39歲黃姓已婚國小女老師，與該校已婚張姓男老師爆發婚外情，涉利用下班後及閒暇空檔，與張男赴飯店或於公有停車場內搞車震，正宮蒐集證據後憤而向黃姓女老師提告求償，嘉義地院審理後，判黃女應賠償正宮35萬元。

正宮提告指出，她與丈夫結婚至今8年多，育有1子，但丈夫與同校任職的黃女多次外出密會，甚至發生性行為，過程中丈夫還多次購買禮物送給對方。她不堪婚姻遭第三者介入，憤而提告求償百萬，也向張男提出離婚訴求。

嘉義地院法官根據協議書、和解書以及對話紀錄，認定黃女與正宮丈夫有婚外情，考量黃女所為已逾越一般社會通念所能容忍的範圍，並達破壞正宮婚姻的圓滿安全與幸福，侵害配偶關係情節重大，因此判黃女應賠償正宮35萬元。全案可上訴。