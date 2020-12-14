50公斤木樁狂撞下體！他練就絕技「鐵襠功」：超乎常人又硬又強

Chinese Kung Fu master Wang Liutai demonstrates the incredible "Iron Crotch Kung Fu." Don't try it yourself! pic.twitter.com/d3Ix9pLUwG — China Xinhua News (@XHNews) November 18, 2020

記者鄭思楠／綜合報導

來自洛陽安樂鎮軍屯村的王留太，隱身江湖多年，近日透過陸媒英版《新華社》展現下體金剛不壞的「鐵襠功」，只見一個重達50公斤的大木樁，不斷撞擊他的「下體」，他卻依然站在原地毫髮無傷，並強而有力的大喊「啊」！神奇的超能力也引起外媒關注，路透社日前也採訪這位神人和他的弟子，一探「東方神秘力量」。

王留太自稱，傳承當地300多年來流傳的「四面八方通背拳」，練功半世紀以來，他已完成能強壯下體的鐵襠功，擁有超乎常人又硬又強的抗擊打能力。今年11月，王留太及其弟子們的絕活，經過新華社的報導而大放異彩。

新華社在Twitter發表的英文短片顯示，王留太身穿功夫裝，50公斤的木樁吊在空中，不斷猛力撞擊他下體生殖器部位。他被撞時依然停留原地，並強而有力地大喝一聲，之後便像全然無事一樣。他的弟子也被同一根木樁瘋狂撞擊，但似乎也毫髮無傷。

▲50公斤木樁撞擊下體毫髮無傷。（圖／翻攝自影片，下同）

據《路透社》報導，王留太接受訪問時表示，「練習鐵襠功時，只要用盡全力，就會感覺很不錯。」育有2名子女的他強調，只要採取正確的方法並進行充分練習，不僅不會受傷，也不會影響生育。不過，他也提醒，自己10多歲就跟著師父開始學拳，民眾不要自己模仿，因為容易出事。53歲的弟子唐小成則補充道，「我們還擁有鐵喉嚨、鐵頭、鐵胸和鐵背。」

據悉，王留太所居住的洛陽市安樂鎮軍屯鄉，當地每個男性都練功夫，尤其是鐵襠功可說是威名遠播。只見，木樁架子上還寫著「威震武林三百年，中華絕學鐵襠功」。

這樣的功夫在軍屯鄉是秘傳絕學，如今卻有機會失傳。唐小成表示，過去有大約200名村民練習這項技能，但如今只剩下20多人，而習得這功夫的人從大約80人下降到只剩5人。

王留太的妻子13年前因車禍而癱瘓，所以他必須一手操辦所有家務，還要將鐵襠功和一身武術免費傳授給村中的年輕人，讓這樣的功夫可以在海內外永遠流傳下去。

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