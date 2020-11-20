50公斤木樁狂撞「下體」！65歲的他展祖傳「鐵襠功」...影片曝光嚇死老外

Chinese Kung Fu master Wang Liutai demonstrates the incredible "Iron Crotch Kung Fu." Don't try it yourself! pic.twitter.com/d3Ix9pLUwG — China Xinhua News (@XHNews) November 18, 2020

實習記者劉雪兒／綜合報導

來自洛陽安樂鎮軍屯村的王留太，隱身江湖多年，近日透過陸媒英版《新華社》展現祖傳「鐵襠功」絕技，只見一個重達50公斤的大木樁，不斷撞擊他的「下體」，他卻依然站在原地，並強而有力的大喊「啊！」這一幕令不少國外的網友直呼「難道是要告誡世人，別惹中國人嗎？」、「我看了都快哭了！」。

65歲的王留太是軍屯武術館館長，他在鏡頭前不吝嗇的大秀擁有300年歷史的鐵襠功，這武功還曾被評為洛陽武術非物質文化遺產。只見他且面對長約2公尺、直徑20公分、重達50公斤的大木樁的撞擊，絲毫不為所動，似乎練鐵襠功已有50多年的他，已達到「出神入化」的境界。

▲▼王留太展現祖傳「鐵襠功」絕技。（圖／翻攝自新華社）





英版《新華社》在推特上刊登後，不少國外網友紛紛留言說，「不可思議的畫面」、「鋼鐵人」、「太可怕了，這不是中國功夫，這是邪教」、「隔著一幕都能感覺到『痛』」、「我猜他沒有任何的子嗣」、「難道是要告誡世人，別惹中國人嗎？」、「這是迷因嗎」。

值得一提的是，另一名鐵襠功高手魏耀斌15日也帶領弟子前往河南，參加武林大會，60歲的他更是直接表演起鐵襠功，讓現場的觀眾驚嘆不已。他還透過媒體表示，自己習武多年，鐵襠功可以強身健體，抗擊疫情，促進家庭和諧，而這種功法是取自《黃帝內經》的一種，且現在也已得到武術界的認可。