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即將結婚…台南女「色情直播」400人觀看　未婚夫友冷笑：要說嗎

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▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲小美在色情交友平台上當直播主，被未婚夫的好友發現。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名柯姓男子使用色情聊天平台時，意外發現好友的未婚妻小美（化名）在上面當直播主，他也立刻私訊說「你覺得我要跟你老公講嗎？」並以此要脅10萬元現金，但小美僅匯款1000元，讓柯男氣炸，而小美也日夜擔心到頭痛，最後提告。台南地院認為，柯男以文字威脅，導致小美承受極大痛苦，因此判柯男須支付6萬元精神撫慰金給小美。

判決書指出，柯男2019年11月24日在該交友平台上發現小美，付出點數私訊對方說「覺得我要跟妳老公講嗎？還是妳要好好處理？」、「我跟他認識不說也對不起自己的良心，都要結婚的人了還這麼不會想，很簡單10萬塊遮口費，我就當遮住這次自己的良心，妳以後好好對待丈夫，看妳怎樣，我不勉強妳」、「後來想想，這個錢拿也不是…因為我解鎖妳的東西，跟妳聯絡只為了講清楚這些事情，這些費用該由妳支出」。

小美聽到柯男要脅10萬元加點數費，於同年月26日匯款1000元。沒想到，柯男看到後氣得私訊「妳在整我嗎？1000妳當我乞丐嗎？」、「不知道花幾萬了，妳看妳能付多少吧，害我又花（錢）進來回覆」、「妳400多個粉絲，那麼多人看了，妳覺得要不是我今天提前告知，後果會怎樣，妳放心吧我懂妳的處境，妳也快婚禮了，現在對妳老公最好的，就是別讓他知道，妳應該不缺這個錢吧，為啥要用這個，然後講那種勾引其他男生的話」、「10萬塊就當賠償我時間及精神損失，就上面的帳號，匯完我們也當沒遇過，繼續好好經營自己的婚姻」。

▲▼生氣,暴怒,憤怒,髒話。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲柯男要10萬只拿到1000元，瞬間氣炸狂嗆小美。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

小美被威脅後，心裡承受巨大壓力，導致精神產生極大痛苦，甚至因此產生頭痛而就醫，至今仍持續看診，服用腦神經治療藥物始能減緩頭痛症狀，最後憤而向柯男提告，要求支付15萬元的精神賠償。

法官認為，柯男以文字威脅的方式恐嚇小美交付金錢，導致小美擔心婚前被男友發現而心生畏懼支付1000元，且柯男恐嚇取財行為與小美精神上損害結果間有相當因果關係，因此衡量雙方收入，判柯男須支付6萬元精神撫慰金給小美，全案可上訴。

據悉，小美大學畢業，目前是設計助理，月薪2.6K，而柯男則是高中畢業，目前是房屋修繕學徒，日薪1700元。

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