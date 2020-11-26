房東要求簽「願自行遷離」承諾書　內政部批：相當不妥

▲林楚茵26日出席立法院財政委員會，並質詢花敬群。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

日前有民眾反映房東要向銀行申請抵押貸款，於是要他簽「願自行遷離」承諾書，屆時若房東還不出貸款，銀行要抵押房子，他就得無條件搬家。對此，立委林楚茵26日質詢內政部次長花敬群時，詢問銀行或房東可否要求房客簽定「願自行遷離」承諾書，花敬群則回應，「相當不妥」，將聯繫金管會研議相關措施，以保障租客權益，並承諾兩個月內提交報告。

根據《ETtoday新聞雲》報導，有位男性民眾日前在臉書《爆系知識家》疑惑表示，日前收到租屋管理員傳訊，要求幫忙房東簽下一份承諾書，其中一句寫道，「上項借款，如XXX貴行實行抵押權處分押品時，該租賃關係或其續定之契約即無條件終止，承租人願自行遷出，並願拋棄有關承租人得主張之一切權利，無異議，恐口說無憑，特立此承諾書為證」。

有網友就解讀，「簡單講就是房東貸款後還不出錢，銀行抵押之後，你要無條件搬出」。

對此，林楚茵26日質詢時，質疑此條款恐陷房客進退兩難，因簽字等同放棄繼續承租、面臨隨時搬遷的風險，不簽又怕遭房東惡意刁難、變相漲房租逼迫搬遷，請問內政部次長認為此種條款合宜嗎？民眾該如何自保救濟？

花敬群表示，銀行如此要求相當不妥，銀行不該要求簽定該等文件，將聯繫金管會研議相關措施，以保障租客權益，並承諾兩個月內提交報告。

林楚茵接著詢問，依據國發會主委龔明鑫日前備詢時的回覆，內政部將在年底提出報告，就房市指標的發布時間與週期提出說明。

林楚茵強調，如果連事前的發布報告都要等到年底，指標報告勢必更晚才能發布，這樣是否不符合民眾的期待與施政的需求？她更追問，房市指標具體會從什麼向度進行分析，讓政府部門做為參考依據？

花敬群回應，指標是針對市場健康狀況做診斷，以便掌握更細緻的房市行為，細項橫跨金融面及市場交易面，如資金流入房市情況、資金寬鬆度、市場供需、價格交易量、供給有無過剩、價格交易量波動幅度、波動健不健康、房價負擔能力、多戶房所有權人買賣狀況等等，預計年底可提供相關數據資料，但數據解讀還需與專家商會。