他加班「晚上10點後洗衣服」！房東嗆：斷電到明天　提前搬離賠慘

▲上班族因為晚上10點後洗衣服與房東槓上，提前搬離還得賠錢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名王姓上班族因工作加班，時常深夜洗衣服，遭饒姓女房東以「晚上10點後不洗衣服」、「噪音超過3次請搬走」等語傳訊責備，便氣得提前搬離，而饒女事後以尚有修繕問題要處理，遲遲未還保證金3萬4000元，讓他決定提告請求返還押金。對此，日前法院審理後，認為王男違約在先，判饒女賠1萬7000元即可，可上訴。

判決指出，王男以每月繳交1萬7000元租金，簽訂今年2月5日至同年8月4日的租屋合約，並交付饒女押租保證金3萬4000元。王男主張，饒女於今年5月30日與他終止合約，在清點物品無誤後，饒女以扣除浴室水管堵住通水管、花灑損害及換鎖等修繕費用，遲遲未返還保證金，因此決定提告。

饒女則主張，王男主張說詞與事實不符，是王男自己於今年5月30日提出終止租約要求，並非合意終止，且王男應付一半的修繕費用，均從押金裡面扣除，另根據租約規定，王男提前終止合約須賠償她1個月租金，也就是1萬7000元。

法官勘驗兩人解約前的對話紀錄，發現饒女傳了「你們是我出租房子最離譜的人，從沒人在晚上10點後洗衣服，12點洗這裡沒別人嗎？不用睡覺嗎？水一開水控器馬上啟動一直響，請她最好離開出去」、「不歡迎沒公德心的人」、「噪音超過3次，請搬走不留人，不要挑釁。」

王男則回「我才第一次遇到妳這樣的房東，我們最晚十一點洗，我們是上班族、也會加班，哪有其他時間洗衣服？搬進來時沒規定、越規定越多？」、「我們也不囉嗦的，押金退還、馬上搬」、「昨天還跑進我們浴室拔我們插頭，這是我們多（的）使用範圍！！不是跟你說過了嗎」。

▲房東為了洗衣服的時間點，嗆聲「超過斷電到明天」。（示意圖／免費圖庫unsplash）

接著饒女再嗆「超過10點找環保局」、「隨時可搬，請便」，王男聽完再度表示明天就要提前搬離，不料，饒女竟回「可以啊，錢算一算馬上搬，但是押金是退租後30天後計算」、「你用什麼理由要押金，是只要你喜歡什麼事都可以做嗎」、「凡事你喜歡就可以？你要天天洗是你的事，錢我會加，時間不超過10點，超過斷電到明天」，而王男再度重申「所以你要和我們終止合約了嗎？我們明天搬走」，饒女僅回「可以你喜歡就可以，鑰匙交警衛，拍照、清潔清空」。

對此，法官認為兩人對話多為反諷、譏嘲語氣，且王男事後傳訊「現在妳說要終止租約」，饒女根本未回覆，因此可認定是王男單方面解約，另根據租約規定，提前搬離應賠償一個月租金，因此從押金3萬4000元裡，扣除賠償金1萬7000元，饒女僅賠王男1萬7000元即可，全案仍可上訴。



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