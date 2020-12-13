恆春「玳瑁」慘困流刺漁網！　潛水教練緊急人工呼吸仍救不回

記者吳奕靖、陳羿妏／屏東報導

屏東一名曾姓潛水教練12日進行潛水教學時，分別發現一隻保育類玳瑁及一隻綠蠵龜皆遭流刺網纏住，而搶救玳瑁過程，他雖對其進行人工呼吸，但最後仍不幸死亡，至於綠蠵龜則幸運游回海裡；對此，曾教練也呼籲有關單位應重視「漁網實名制」，避免危害海洋生物。

▲曾教練下水發現保育類玳瑁遭流刺網纏住，割開漁網救起後，對其進行人工呼吸。（圖／曾姓教練提供，下同）

曾教練提到，12日上午他帶領10名學員於恆春山海漁港附近岸潛，孰料下水10多公尺，就發現1隻保育類玳瑁海龜遭高2米、長40米的3層流刺網纏住，遂拿出身上小刀割破漁網，將玳瑁救上海面，發現牠奄奄一息，緊急對其進行人工呼吸，但最後仍未救回，讓他相當難過，事後他也通報海巡人員，轉交海生館處理。

曾教練指出，當他回程繼續教學時，一下水又發現有一隻綠蠵龜誤觸「同個漁網」，因此趕緊拿出小刀割破，將綠蠵龜救出，讓其游回海中，並與學員將剩餘漁網帶往岸上，而他也呼籲相關單位應重視「漁網實名制」避免危害海洋生物。

對此，墾管處副處長許書國表示，若於國家公園範圍內施放流刺網，根據《國家公園法》可處罰鍰3000元，而造成海龜死亡，將依《野生動物保育法》判刑6個月至5年，併科罰金60萬至100萬元，因此呼籲民眾踴躍通報違規漁網，共同維護海域生態。

此外，除了曾教練發現的玳瑁不幸身亡，同日車城海口南堤沙灘也有一隻綠蠵龜明顯死亡，因此第六岸巡隊呼籲民眾，每個人都應共同對海洋環境盡微薄之力，另如發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可透過「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理。