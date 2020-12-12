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「我的施政總質詢已結束」　江啟臣再邀蔡英文辯論萊豬

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▲江啟臣12日再於臉書向蔡英文發出萊豬辯論戰帖。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲江啟臣12日再於臉書向蔡英文發出萊豬辯論戰帖。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨江啟臣日前針對萊豬進口議題，向總統蔡英文提出辯論，然而遭對方以回歸立院質詢為由拒絕。他12日再於臉書喊話，「我的施政總質詢已經結束」，盡責質詢行政院長蘇貞昌，但對方卻沒有清楚說明政策，蔡英文作為開放萊豬進口決策的人，是否該接受辯論邀請，直接面對民意。

江啟臣11月時表示，蔡英文擔任民進黨主席時，曾要求前總統馬英九辯論兩岸經濟協議（ECFA），對方也接受，因此他以國民黨主席身份邀請蔡英文，針對萊豬進口做一場理性的電視辯論。

由於當時正值國民黨杯葛蘇貞昌在立院施政報告並備質詢，蔡英文11月25日受訪時回應，不會迴避議題，該辯論的時候一定會去辯論，但現在情況和8年前不同，因為江啟臣也是立委，「我認為政治人物在考慮事情時，應該先考慮國家，再考慮政黨」，建議江啟臣先善盡立委的責任，在國會殿堂提出質詢，釐清政策方向和事實，而不是拒絕質詢，又放任國民黨一再散播不實的資訊。

事隔多日，江啟臣12日在臉書以「人民受夠了　出來面對的時候到了」為題，再向蔡英文發出辯論戰帖。他指出，「我的施政總質詢已經結束」，蘇貞昌在立法院備詢時，連何時得知萊豬開放政策、何時開始參與，都無法說清楚、講明白，根本無法達到政策討論的目的，因為決定開放萊豬的是蔡英文。

江啟臣批評示，總統任命的行政院長不知道政策規劃期程、法定的食安會報違法不召開、國際經貿法規不熟悉，面對立委質疑實問虛答，甚至是答非所問，這是總統任命的行政院長，代表總統執行國家政策，結果是一問三不知，因為蔡英文只是把行政院長當成自己的遮羞布。

江啟臣再罵，蔡主席說要先國後黨，以中華民國總統身分決定國家政策，卻將責任推給行政院院長，不願直接面對人民；面對在野黨提出公開辯論的邀請，卻以國家體制推諉卸責，不正是執政的傲慢？「當您用主席的身分發言，用總統身分閃躲政策辯論的邀請，這是一再強調要謙卑傾聽的蔡英文嗎？」

文末江啟臣強調，他依據國家憲政體制，盡了立委責任質詢了行政院長，但卻沒有得到對政策的清楚說明，身為總統和執政黨黨主席作出萊豬開放決定的蔡英文，是不是該接受辯論邀請，直接面對民意，向社會大眾說清楚、講明白。

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